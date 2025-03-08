Чекають великі штрафи: ФОПам напередодні розповіли про нові обмеження

ФОП зобов'язаний за законом встановити реєстратор розрахункових операцій.

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З 1 березня 2025 року форма фіскальних чеків для фізичних осіб-підприємців змінилася, і в більшості випадків вони зобов'язані видавати їх клієнтам. Щоб уникнути штрафів, ФОП необхідно встановити реєстратор розрахункових операцій (РРО). Однак використання такого обладнання обов'язкове не для всіх категорій підприємців. Про це повідомив податковий консультант Михайло Смокович.

Це зобов'язання стосується ФОП 2-4 групи, а також підприємців на загальній системі оподаткування. Незважаючи на наявність винятків, спрощень для бізнесменів, які приймають оплату готівкою або використовують POS-термінал/мобільний застосунок із технологією Tap to Phone, не передбачено.

Також зобов'язання стосується ФОПів, які працюють з фінансовими установами та продають товари з оплатою через їхні платіжні сервіси, як-от NovaPay, LiqPay, Wayforpay та інші. Крім того, обов'язок встановити РРО поширюється на постачальників послуг, які приймають оплату не тільки через дистанційні канали.

У законі "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" йдеться про те, що ФОПи 1 групи (здійснюють виключно торгівлю на ринках) не повинні використовувати РРО. Також відсутність апарату не є проблемою для:

підприємців, які ведуть діяльність у зоні активних або можливих бойових дій (крім продавців підакцизних товарів);

ФОП, які приймають оплату виключно через дистанційні канали;

представників бізнесу, які дають реквізити IBAN для розрахунку з клієнтами (якщо оплата проходить через банківські установи);

фізичних осіб-підприємців, які приймають накладений платіж за товар через Укрпошту (за наявності договору про співпрацю та надходження грошей на рахунок ФОП).

Зазначимо, якщо ФОП зобов'язаний за законом встановити реєстратор розрахункових операцій, але він цього не зробив, то податківці нарахують великі штрафи. Розмір становить 100% вартості товарів, проданих без РРО. А фінансова санкція 150% ціни діє в разі повторного порушення.

Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень.

Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.