Податки та збори для ФОП з 1 березня: скільки потрібно платити підприємцям

У 2025 році податки для ФОПів зросли на кілька тисяч гривень. Фізичним особам-підприємцям на спрощеній системі оподаткування потрібно платити єдиний податок, військовий збір та ЄСВ.

Related video

З 2025 року ФОПи знову зобов'язані платити ЄСВ. Це встановлено законом про державний бюджет на 2025 рік. Про це йдеться в матеріалі Фокуса. Раніше було запроваджено пільговий період для ФОПів зі сплати ЄСВ, однак тепер сплачувати його необхідно всім зареєстрованим підприємцям, окрім шести груп, які все ще мають право не платити внесок. Детально — в матеріалі Фокуса.

ЄСВ в Україні: кому і скільки платити в березні

Як уже писав Фокус, єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — це обов'язковий платіж, який сплачують усі роботодавці та самозайняті особи. Кошти ЄСВ спрямовують на фінансування Пенсійного фонду, медичного страхування, виплат з безробіття та компенсацій у разі нещасних випадків. У зв'язку з широкомасштабною війною ФОПи були звільнені від сплати ЄСВ за себе на період дії воєнного стану, а також протягом 12 місяців після його закінчення.

Базою для нарахування ЄСВ є мінімальна зарплата (зараз це 8000 грн.), і ФОПи першої, другої та третьої груп оподаткування сьогодні платять 1760 грн ЄСВ на місяць.

Обов'язковою є сплата ЄСВ підприємцями за своїх найманих працівників — 22% від мінімальної зарплати для звичайного співробітника і 8,41% для працівника з інвалідністю. У разі, якщо ФОП не сплачує ЄСВ за себе, йому не нараховується пенсійний стаж. Однак підприємці не зобов'язані сплачувати штрафи та пені за несплату ЄСВ на період воєнного стану та протягом року після його завершення. Також у цей період не потрібно подавати додаток з ЄСВ до річного звіту.

Який розмір єдиного податку та військового збору для ФОПів

Фізичним особам-підприємцям на спрощеній системі оподаткування з початку 2025 року потрібно буде платити єдиний податок, військовий збір та ЄСВ.

ФОПи 1 групи повинні будуть, як і раніше, сплачувати єдиний податок за ставкою не більше 10% від прожиткового мінімуму на місяць. Нагадаємо, до 1 групи належать фізичні особи — підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють продаж товарів уроздріб з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг виключно населенню.

ФОПи 2 групи у 2025 році мають платити єдиний податок за ставкою не більш як 20% від мінімальної заробітної плати на місяць, тобто не більш як 1600 грн на місяць. Нагадаємо, ліміт доходу для 2 групи — 5 921 400 грн (834 мінзарплати).

ФОПи 3 групи єдиного податку мають сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від доходу, тобто тут без змін, порівняно з попередніми періодами. Обмеження за рівнем доходу для 3 групи становить 1167 мінімальних зарплат або 8 285 700 грн.

Отже, розмір військового збору у 2025 році для ФОПів 1 та 2 групи становить 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, у розрахунку на календарний місяць, тобто 800 грн щомісяця. Платники єдиного податку третьої групи сплачуватимуть військовий збір у розмірі 1% від отриманого доходу, оплата поквартальна.

Скільки платити підприємцям у березні 2025 року податків і зборів

Як і раніше, найнижчі податки платять підприємці на першій групі — це фізособи-підприємці (ФОП), які надають побутові послуги населенню або займаються роздрібною торгівлею на ринках (тільки з торгових місць). Найвище податкове навантаження передбачене для ФОП на загальній системі оподаткування (платників податку на прибуток).

ФОП І групи:

Єдиний податок: 302,80 грн (10% від прожиткового мінімуму — 3028 грн).

Військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати — 8000 грн).

Мінімальний ЄСВ: 1760 грн (22% від мінімальної заробітної плати).

Загальна сума податків: 2862,80 грн.

ФОП ІІ групи:

Єдиний податок: 1600 грн.

Військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати — 8000 грн).

Мінімальний ЄСВ: 1760 грн (22% від мінімальної заробітної плати).

Загальна сума податків: 4160 грн.

ФОП ІІІ групи:

Єдиний податок:

3% з ПДВ.

5% без ПДВ.

Військовий збір: 1% від доходу.

Мінімальний ЄСВ: 1760 грн (22% від мінімальної заробітної плати).

ФОП IV групи:

Ставка єдиного податку: залежить від категорії земель та їх розміщення.

Військовий збір: 800 грн (10% від мінімальної заробітної плати — 8000 грн).

Мінімальний ЄСВ: 1760 грн (22% від мінімальної заробітної плати).

ФОПи на загальній системі:

ЄСВ: не менше мінімального розміру — 1760 грн.

Максимальна база для ЄСВ: 20 мінімальних заробітних плат (160 000 грн).

Військовий збір: 5%.

ПДФО: 18%.

Для кого залишаються пільги зі сплати ЄСВ

З 2025 року право не платити ЄСВ залишиться тільки для шести категорій ФОП:

Перша категорія — ФОПи на загальній системі оподаткування, які не провадять діяльність або не отримують прибутку, з якого мають сплачувати ЄСВ. Вони мають подати декларацію з нульовим доходом за рік. Пільга зі сплати ЄСВ діє для них з 1 січня 2021 року.

— ФОПи на загальній системі оподаткування, які не провадять діяльність або не отримують прибутку, з якого мають сплачувати ЄСВ. Вони мають подати декларацію з нульовим доходом за рік. Пільга зі сплати ЄСВ діє для них з 1 січня 2021 року. Друга категорія — ФОПи, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

— ФОПи, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях. Третя категорія — підприємці, які мають основне місце роботи, де роботодавець сплачує за них ЄСВ з мінімальної зарплати. У такому разі необхідний страховий внесок вважається сплаченим. Така пільга діє з 1 січня 2021 року.

— підприємці, які мають основне місце роботи, де роботодавець сплачує за них ЄСВ з мінімальної зарплати. У такому разі необхідний страховий внесок вважається сплаченим. Така пільга діє з 1 січня 2021 року. Четверта категорія — пенсіонери за віком або за вислугою років.

— пенсіонери за віком або за вислугою років. П'ята категорія — особи з інвалідністю будь-якої групи.

— особи з інвалідністю будь-якої групи. Шоста категорія — ФОПи та самозайняті особи, які провадять незалежну професійну діяльність. Тобто особи, які поєднують підприємництво з професійною діяльністю, наприклад, адвоката чи нотаріуса. Їм необхідно сплачувати ЄСВ лише один раз — або як ФОП, або як самозайнята особа.

Додамо, що єдиний соціальний внесок декларується разом із поданням річної податкової декларації раз на рік. Це може бути декларація про майновий стан або декларація про сплату єдиного податку. Якщо підприємець закриває ФОП, він подає звіт з ЄСВ разом із ліквідаційною декларацією.

При переході на іншу систему оподаткування звіт з ЄСВ подається разом з останньою декларацією за попередньою системою. Надалі звітувати про єдиний соціальний внесок потрібно вже за новими правилами.

Раніше Фокус писав, що 2025 року підприємці, які перебувають на 1-й і 2-й групах єдиного податку, будуть зобов'язані сплачувати військовий збір у розмірі 800 гривень. Однак у певних випадках для деяких категорій господарюючих суб'єктів цей платіж може стати необов'язковим.