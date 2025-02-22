Українцям доведеться заплатити податок на житло: кого це торкнеться

Податок розраховується тільки на площу, що перевищує встановлені обмеження.

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зробити рерайт У 2025 році в Україні зріс податок на нерухомість. Якщо минулого року за кожен "зайвий" квадратний метр потрібно було заплатити до 100,5 грн податку, то цього року доведеться заплатити вже 106,5 грн. При цьому залежно від міста ця цифра може відрізнятися. Податки на нерухомість треба платити всім власникам квартир і будинків, площа яких більша за встановлене обмеження. Про це йдеться в матеріалі видання "Новини.LIVE".

Оподаткуванню підлягають квартири площею понад 60 кв. м, будинки — понад 120 кв. м, а також житло із загальною площею, що перевищує 180 кв. м. Власники таких об'єктів зобов'язані сплатити податок до 31 серпня 2025 року. Однак існують винятки:

податок не стягується з житла, розташованого в зоні бойових дій або окупації;

місцева влада може збільшити неоподатковуваний ліміт (наприклад, до 70 кв. м для квартир).

Якщо квартира чи будинок має кількох власників, для кожного застосовується окремий ліміт. Наприклад, якщо подружжя володіє квартирою 120 кв. м у рівних частках, податок не стягується, адже на кожного припадає 60 кв. м.

Податок розраховується тільки на площу, що перевищує встановлені обмеження. Ставка — до 1,5% від мінімальної зарплати за кожен зайвий квадратний метр. У 2025 році платіж розраховують за 2024 рік, коли мінімальна зарплата становила 7100 грн. Тому максимальна ставка — 106,5 грн/кв. м.

Українці мають отримати повідомлення від податкової служби до 1 липня 2025 року. Оплатити податок необхідно протягом 60 днів з моменту отримання квитанції. Якщо повідомлення не надійшло, але площа нерухомості перевищує встановлені норми, власник зобов'язаний самостійно звернутися до податкової.

У разі несвоєчасної сплати податку на "надлишкові" квадратні метри:

штраф 10% від суми податку — за затримку до 30 днів;

штраф 20% — якщо прострочення перевищує 30 днів.

У разі систематичної несплати можливе примусове стягнення боргу через суд.

Податок на нерухомість у 2025 році зріс, і його доведеться платити всім власникам житла понад встановлені законом норми. Щоб уникнути штрафів, варто своєчасно перевірити свою нерухомість, отримати квитанцію та сплатити податок до кінця серпня.

У Мінсоцполітики про запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії говорили й раніше. Зокрема, профільне відомство розробило проєкт закону "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Він стосуватиметься запровадження обов'язкових платежів до державних і приватних пенсійних фондів як для працівників, так і для власників підприємств.

Ця система передбачає відкриття індивідуальних пенсійних рахунків, на які протягом робочого життя людини здійснюватимуться регулярні внески.