Українцям доведеться заплатити податок за деякі авто: що відомо

Якщо ваш автомобіль відповідає зазначеним критеріям, вам потрібно буде заплатити 25 тисяч гривень транспортного податку.

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У 2025 році власникам дорогих автомобілів доведеться заплатити транспортний податок у розмірі 25 тисяч гривень. Це стосується машин вартістю понад 3 мільйони гривень і віком до п'яти років. До переліку оподатковуваних моделей увійшли Aston Martin, Bentley, BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover, Lexus, Toyota та інші бренди. Про це пише Міністерство економіки України.

Список моделей щорічно оновлюється, у 2025 році під оподаткування потрапили автомобілі таких марок:

Aston Martin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Hymer-Mercedes;

Ineos;

Jaguar;

Lamborghini;

Land Rover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-AMG;

Mercedes-Benz;

Mercedes-Maybach;

Porsche;

Rolls-Royce;

Тойота.

До списку входять моделі, які відповідають двом основним критеріям. А саме:

середня ринкова вартість перевищує 3 мільйони гривень (еквівалент 375 мінімальних заробітних плат);

вік авто — не більше 5 років з моменту випуску.

Якщо ваш автомобіль відповідає зазначеним критеріям, вам потрібно буде заплатити 25 тисяч гривень транспортного податку. Цей податок є різновидом податку на майно, аналогічним податку на нерухомість. Він встановлений Податковим кодексом України і є місцевим податком, що означає, що кошти надходять до бюджету тієї громади, в якій зареєстровано автомобіль.

Хто зобов'язаний сплачувати цей податок:

фізичні особи — власники автомобілів, які отримують повідомлення від податкової служби;

юридичні особи — розраховують і сплачують податок без допомоги інших.

Фізичні особи сплачують податок щороку протягом 60 днів після отримання повідомлення від податкової. Однак, юридичні особи сплачують щоквартально авансовими платежами. Сума податку не залежить від вартості авто і є фіксованою — 25 000 гривень на рік за кожен автомобіль. Щоб перевірити, чи потрібно вам сплачувати транспортний податок, необхідно:

визначити ринкову вартість вашого автомобіля;

перевірити його вік — він має бути не старшим за 5 років.

Зробити це можна на сайті Міністерства економіки, яке щорічно публікує повний список оподатковуваних автомобілів. Введіть марку, модель і рік випуску автомобіля — система автоматично розрахує його середню ринкову вартість. Наприклад, якщо ваш автомобіль Dodge RAM 1500 випущено 2022 року, а його середня ринкова вартість перевищує 3 мільйони гривень, він підпадає під оподаткування:

не має значення фактична ціна купівлі авто, навіть якщо ви придбали його дешевше, враховується середньоринкова вартість, яку розраховує держава;

враховується рік випуску, а не дата першої реєстрації або початку експлуатації.

Як платити податок і що буде за несплату:

для фізичних осіб:

податкова служба надсилає повідомлення-рішення про сплату;

у вас є 60 днів, щоб внести повну суму податку;

сплатити можна через банки, платіжні сервіси або податкову електронну систему.

для юридичних осіб:

вони самостійно розраховують суму податку і сплачують її квартальними платежами до 30 числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Що буде, якщо не сплатити податок у строк

штрафи :

до 30 днів прострочення — 10% від суми податку (2500 грн);

понад 30 днів — 20% від суми податку (5000 грн);

нарахування пені за кожен день прострочення;

блокування активів у разі великої заборгованості.

У Мінсоцполітики про запровадження обов'язкової накопичувальної пенсії говорили й раніше. Зокрема, профільне відомство розробило проєкт закону "Про загальнообов'язкове накопичувальне пенсійне забезпечення". Він стосуватиметься запровадження обов'язкових платежів до державних і приватних пенсійних фондів як для працівників, так і для власників підприємств. Ця система передбачає відкриття індивідуальних пенсійних рахунків, на які протягом робочого життя людини здійснюватимуться регулярні внески.