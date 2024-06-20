Чи може накопичувальна пенсія стати обов'язковою в Україні: пояснення Мінсоцполітики

Сплачувати єдиний внесок до солідарної системи та робити добровільні внески для накопичення коштів на пенсію бажано з початку трудової діяльності.

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В Україні планується введення накопичувальної пенсійної системи в рамках обов'язкового пенсійного страхування. Ця система передбачає відкриття індивідуальних пенсійних рахунків, на які протягом робочого життя людини будуть здійснюватися регулярні внески. Про це повідомила перша заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак у коментарі виданню "24 Канал".

За її словами, рівень участі громадян у добровільних пенсійних накопиченнях уже значний, проте все ще залишається недостатнім. Наразі лише близько 900 тисяч осіб є учасниками добровільних накопичувальних програм.

За її словами, впровадження накопичувальної системи має стати обов'язковим елементом пенсійного страхування. Однак вона наголосила, що запроваджувати обов'язкові накопичення слід лише після завершення воєнного стану та стабілізації економіки.

"З огляду на загальну кількість пенсіонерів (10,5 мільйона) та кількість учасників добровільних накопичувальних схем (близько 900 тисяч) бачимо, що рівень залученості громадян до добровільних пенсійних накопичень уже є суттєвим, але все ще не є достатнім. Тому нам потрібно впроваджувати накопичувальну пенсійну систему як елемент обов'язкового пенсійного страхування", — заявила Дар'я Марчак.

По-перше, як зазначив Марчак, потрібно ухвалити закони, які забезпечать підготовку інфраструктури для впровадження системи накопичень. Це дасть змогу виконати всі необхідні дії до того, як економіка стане готовою до запровадження обов'язкової накопичувальної пенсійної системи.

"Оптимально, щоб солідарна пенсійна система забезпечувала принаймні 40% заміщення зарплати. Накопичувальні пенсії доповнюють солідарні ще на 15 — 20% заміщення зарплати. Це б дало змогу забезпечити загальний розмір пенсії, який отримуватиме людина, на рівні 60% її попереднього заробітку, що відповідатиме середньоєвропейському рівню", — пояснила Марчак.

Крім того, як підкреслила Марчак, людина може робити додаткові добровільні пенсійні внески, щоб збільшити свою майбутню пенсію.

Дар'я Марчак пояснила, що бажано сплачувати єдиний внесок до солідарної системи і робити добровільні внески для накопичення пенсійних коштів з початку трудової діяльності.

"І сплачувати єдиний внесок до солідарної системи, і здійснювати добровільне накопичення коштів на пенсію, бажано з початку робочої кар'єри. У такий спосіб ви не тільки впливатимете на підвищення розміру своєї пенсії в майбутньому, а й підтримуватимете поточних пенсіонерів — бабусь і дідусів, які в період війни живуть на пенсію. Це буде проявом соціальної згуртованості, підтримка один одного у скрутні часи", — підсумувала свою думку політик.

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