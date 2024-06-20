Может ли накопительная пенсия стать обязательной в Украине: объяснение Минсоцполитики

Оплачивать единый взнос в солидарную систему и делать добровольные взносы для накопления средств на пенсию желательно с начала трудовой деятельности.

Related video

В Украине планируется введение накопительной пенсионной системы в рамках обязательного пенсионного страхования. Данная система предполагает открытие индивидуальных пенсионных счетов, на которые в течение рабочей жизни человека будут производиться регулярные взносы. Об этом сообщила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак в комментарии изданию "24 Канал".

По ее словам, уровень участия граждан в добровольных пенсионных накоплениях уже значителен, однако все еще остается недостаточным. В настоящее время только около 900 тысяч человек являются участниками добровольных накопительных программ.

По ее словам, внедрение накопительной системы должно стать обязательным элементом пенсионного страхования. Однако она подчеркнула, что вводить обязательные накопления следует только после завершения военного положения и стабилизации экономики.

"Учитывая общее количество пенсионеров (10,5 миллиона) и количество участников добровольных накопительных схем (около 900 тысяч) видим, что уровень вовлеченности граждан в добровольные пенсионные накопления уже является существенным, но все еще не является достаточным. Поэтому нам нужно внедрять накопительную пенсионную систему как элемент обязательного пенсионного страхования", — заявила Дарья Марчак.

Во-первых, как отметил Марчак, нужно принять законы, которые обеспечат подготовку инфраструктуры для внедрения системы накоплений. Это позволит выполнить все необходимые действия до того, как экономика станет готовой к введению обязательной накопительной пенсионной системы.

"Оптимально, чтобы солидарная пенсионная система обеспечивала по крайней мере 40% замещения зарплаты. Накопительные пенсии дополняют солидарные еще на 15 – 20% замещения зарплаты. Это бы позволило обеспечить общий размер пенсии, который будет получать человек, на уровне 60% его предыдущего заработка, что будет соответствовать среднеевропейскому уровню", – объяснила Марчак.

Кроме того, как подчеркнула Марчак, человек может делать дополнительные добровольные пенсионные взносы, чтобы увеличить свою будущую пенсию.

Дарья Марчак пояснила, что желательно оплачивать единый взнос в солидарную систему и делать добровольные взносы для накопления пенсионных средств с начала трудовой деятельности.

"И платить единый взнос в солидарную систему, и осуществлять добровольное накопление средств на пенсию, желательно с начала рабочей карьеры. Таким образом вы будете не только влиять на повышение размера своей пенсии в будущем, но и поддерживать текущих пенсионеров – бабушек и дедушек, которые в период войны живут на пенсию. Это будет проявлением социальной сплоченности, поддержка друг друга в трудные времена", – подытожила свое мнение политик.

Ранее сообщалось, что украинцам ко Дню Независимости выплатят единовременное пособие. Меньше всего, по 450 грн, от государства получат участники войны. А вот больше всего, по 3100 гривен получат те, кто имеет особые заслуги перед Родиной.

Также Фокус писал, что украинцы покупают рекордные объемы иностранной валюты. Рост курса и усиление девальвационных ожиданий вновь привлекли внимание граждан к валютному рынку, а потому в обменниках стало больше клиентов.