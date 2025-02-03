Украинцам придется заплатить налог за некоторые авто: что известно

Если ваш автомобиль соответствует указанным критериям, вам нужно будет заплатить 25 тысяч гривен транспортного налога.

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В 2025 году владельцам дорогих автомобилей предстоит заплатить транспортный налог в размере 25 тысяч гривен. Это касается машин стоимостью более 3 миллионов гривен и возрастом до пяти лет. В перечень облагаемых налогом моделей вошли Aston Martin, Bentley, BMW, Mercedes, Porsche, Land Rover, Lexus, Toyota и другие бренды. Об этом пишет Министерство экономики Украины.

Список моделей ежегодно обновляется, в 2025 году под налогообложение попали автомобили следующих марок:

Aston Martin;

Audi;

Bentley;

BMW;

Hymer-Mercedes;

Ineos;

Jaguar;

Lamborghini;

Land Rover;

Lexus;

Maserati;

Mercedes-AMG;

Mercedes-Benz;

Mercedes-Maybach;

Porsche;

Rolls-Royce;

Тойота.

В список входят модели, которые отвечают двум основным критериям. А именно:

средняя рыночная стоимость превышает 3 миллиона гривен (эквивалент 375 минимальных заработных плат);

возраст авто – не больше 5 лет с момента выпуска.

Если ваш автомобиль соответствует указанным критериям, вам нужно будет заплатить 25 тысяч гривен транспортного налога. Этот налог является разновидностью налога на имущество, аналогичным налогу на недвижимость. Он установлен Налоговым кодексом Украины и является местным налогом, что означает, что средства поступают в бюджет той общины, в которой зарегистрирован автомобиль.

Кто обязан уплачивать этот налог:

физические лица – владельцы автомобилей, получающих уведомления от налоговой службы;

юридические лица – рассчитывают и уплачивают налог без помощи других.

Физические лица уплачивают налог ежегодно в течение 60 дней после получения уведомления от налоговой. Однако, юридические лица уплачивают ежеквартально авансовыми платежами. Сумма налога не зависит от стоимости авто и является фиксированной – 25 000 гривен в год за каждый автомобиль. Чтобы проверить, нужно ли вам уплачивать транспортный налог, необходимо:

определить рыночную стоимость вашего автомобиля;

проверить его возраст – он должен быть не старше 5 лет.

Сделать это можно на сайте Министерства экономики, которое ежегодно публикует полный список налогооблагаемых автомобилей. Введите марку, модель и год выпуска автомобиля – система автоматически рассчитает его среднюю рыночную стоимость. К примеру, если ваш автомобиль Dodge RAM 1500 выпущен в 2022 году, а его средняя рыночная стоимость превышает 3 миллиона гривен, он подпадает под налогообложение:

не имеет значения фактическая цена покупки авто, даже если вы приобрели его дешевле, учитывается среднерыночная стоимость, которую рассчитывает государство;

учитывается год выпуска, а не дата первой регистрации или начала эксплуатации.

Как платить налог и что будет за неуплату:

для физических лиц:

налоговая служба направляет уведомления-решения об уплате;

у вас есть 60 дней, чтобы внести полную сумму налога;

уплатить можно через банки, платежные сервисы или налоговую электронную систему.

для юридических лиц:

они самостоятельно рассчитывают сумму налога и уплачивают ее квартальными платежами до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Что будет, если не уплатить налог в срок

штрафы :

до 30 дней просрочки – 10% от суммы налога (2500 грн);

свыше 30 дней – 20% от суммы налога (5000 грн);

начисление пени за каждый день просрочки;

блокировка активов при большой задолженности.

В Минсоцполитики о введении обязательной накопительной пенсии говорили и раньше. В частности, профильное ведомство разработало проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Он будет касаться введения обязательных платежей в государственные и частные пенсионные фонды как для работников, так и для владельцев предприятий. Эта система предусматривает открытие индивидуальных пенсионных счетов, на которые в течение рабочей жизни человека будут осуществляться регулярные взносы.