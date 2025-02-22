Украинцам придется заплатить налог на жилье: кого это коснется

Налог рассчитывается только на площадь, превышающую установленные ограничения.

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сделать рерайт В 2025 году в Украине вырос налог на недвижимость. Если в прошлом году за каждый "лишний" квадратный метр нужно было заплатить до 100,5 грн налога, то в этом году придется заплатить уже 106,5 грн. При этом в зависимости от города эта цифра может отличаться. Налоги на недвижимость надо платить всем владельцам квартир и домов, площадь которых больше установленного ограничения. Об этом говорится в материале издания "Новини.LIVE".

Налогообложению подлежат квартиры площадью свыше 60 кв. м, дома – более 120 кв. м, а также жилье с общей площадью, превышающей 180 кв. м. Владельцы таких объектов обязаны оплатить налог до 31 августа 2025 года. Однако существуют исключения:

налог не взимается с жилья, расположенного в зоне боевых действий или оккупации;

местные власти могут увеличить необлагаемый лимит (например, до 70 кв. м для квартир).

Если квартира или дом имеет нескольких владельцев, для каждого применяется отдельный лимит. Например, если супруги владеют квартирой 120 кв. м в равных долях, налог не взимается, ведь на каждого приходится 60 кв. м.

Налог рассчитывается только на площадь, превышающую установленные ограничения. Ставка — до 1,5% от минимальной зарплаты за каждый лишний квадратный метр. В 2025 году платеж рассчитывают за 2024 год, когда минимальная зарплата составляла 7100 грн. Поэтому максимальная ставка — 106,5 грн/кв. м.

Украинцы должны получить уведомление от налоговой службы до 1 июля 2025 года. Оплатить налог необходимо в течение 60 дней с момента получения квитанции. Если уведомление не поступило, но площадь недвижимости превышает установленные нормы, владелец обязан самостоятельно обратиться в налоговую.

В случае несвоевременной уплаты налога на "избыточные" квадратные метры:

штраф 10% от суммы налога — за задержку до 30 дней;

штраф 20% — если просрочка превышает 30 дней.

В случае систематической неуплаты возможно принудительное взыскание долга через суд.

Налог на недвижимость в 2025 году вырос, и его придется платить всем владельцам жилья сверх установленных законом норм. Чтобы избежать штрафов, стоит своевременно проверить свою недвижимость, получить квитанцию и оплатить налог до конца августа.

В Минсоцполитики о введении обязательной накопительной пенсии говорили и раньше. В частности, профильное ведомство разработало проект закона "Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении". Он будет касаться введения обязательных платежей в государственные и частные пенсионные фонды как для работников, так и для владельцев предприятий.

Эта система предусматривает открытие индивидуальных пенсионных счетов, на которые в течение рабочей жизни человека будут осуществляться регулярные взносы.