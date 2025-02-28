Налоги и сборы для ФЛП с 1 марта: сколько нужно платить предпринимателям

В 2025 году налоги для ФЛП выросли на несколько тысяч гривен. Физическим лицам-предпринимателям на упрощенной системе налогообложения нужно платить единый налог, военный сбор и ЕСВ.

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С 2025 года ФОПы снова обязаны платить ЕСВ. Это установлено законом о государственном бюджете на 2025 год. Об этом говорится в материале Фокуса. Ранее был введен льготный период для ФОПов по уплате ЕСВ, однако теперь платить его необходимо всем зарегистрированным предпринимателям, кроме шести групп, которые все еще имеют право не платить взнос. Подробно — в материале Фокуса.

ЕСВ в Украине: кому и сколько платить в марте

Как уже писал Фокус, единый социальный взнос (ЕСВ) — это обязательный платеж, который платят все работодатели и самозанятые лица. Средства ЕСВ направляют на финансирование Пенсионного фонда, медицинского страхования, выплат по безработице и компенсаций в случае несчастных случаев. В связи с широкомасштабной войной ФЛП были освобождены от уплаты ЕСВ за себя на период действия военного положения, а также в течение 12 месяцев после его окончания.

Базой для начисления ЕСВ является минимальная зарплата (сейчас это 8000 грн.), и ФЛП первой, второй и третьей групп налогообложения сегодня платят 1760 грн ЕСВ в месяц.

Обязательной является уплата ЕСВ предпринимателями за своих наемных работников — 22% от минимальной зарплаты для обычного сотрудника и 8,41% для работника с инвалидностью. В случае, если ФЛП не платит ЕСВ за себя, ему не начисляется пенсионный стаж. Однако предприниматели не обязаны платить штрафы и пени за неуплату ЕСВ на период военного положения и в течение года после его завершения. Также в этот период не нужно подавать приложение по ЕСВ к годовому отчету.

Какой размер единого налога и военного сбора для ФЛП

Физическим лицам-предпринимателям на упрощенной системе налогообложения с начала 2025 года нужно будет платить единый налог, военный сбор и ЕСВ.

ФЛП 1 группы должны будут, как и раньше, платить единый налог по ставке не более 10% от прожиточного минимума в месяц. Напомним, к 1 группе относятся физические лица — предприниматели, которые не используют труд наемных лиц, осуществляют продажу товаров в розницу с торговых мест на рынках и/или осуществляют хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг исключительно населению.

ФЛП 2 группы в 2025 году должны платить единый налог по ставке не более 20% от минимальной заработной платы в месяц, то есть не более 1600 грн в месяц. Напомним, лимит дохода для 2 группы — 5 921 400 грн (834 минзарплаты).

ФЛП 3 группы единого налога должны платить единый налог в размере 5% от дохода, то есть здесь без изменений по сравнению с предыдущими периодами. Ограничение по уровню дохода для 3 группы составляет 1167 минимальных зарплат или 8 285 700 грн.

Итак, размер военного сбора в 2025 году для ФЛП 1 и 2 группы составляет 10% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете на календарный месяц, то есть 800 грн ежемесячно. Плательщики единого налога третьей группы будут платить военный сбор в размере 1% от полученного дохода, оплата поквартальная.

Сколько платить предпринимателям в марте 2025 года налогов и сборов

Как и раньше, самые низкие налоги платят предприниматели на первой группе — это физлица-предприниматели (ФЛП), которые предоставляют бытовые услуги населению или занимаются розничной торговлей на рынках (только с торговых мест). Самая высокая налоговая нагрузка предусмотрена для ФЛП на общей системе налогообложения (плательщиков налога на прибыль).

ФЛП I группы:

Единый налог: 302,80 грн (10% от прожиточного минимума — 3028 грн).

Военный сбор: 800 грн (10% от минимальной заработной платы — 8000 грн).

Минимальный ЕСВ: 1760 грн (22% от минимальной заработной платы).

Общая сумма налогов: 2862,80 грн.

ФЛП II группы:

Единый налог: 1600 грн.

Военный сбор: 800 грн (10% от минимальной заработной платы — 8000 грн).

Минимальный ЕСВ: 1760 грн (22% от минимальной заработной платы).

Общая сумма налогов: 4160 грн.

ФЛП III группы:

Единый налог:

3% с НДС.

5% без НДС.

Военный сбор: 1% от дохода.

Минимальный ЕСВ: 1760 грн (22% от минимальной заработной платы).

ФЛП IV группы:

Ставка единого налога: зависит от категории земель и их размещения.

Военный сбор: 800 грн (10% от минимальной заработной платы — 8000 грн).

Минимальный ЕСВ: 1760 грн (22% от минимальной заработной платы).

ФЛП на общей системе:

ЕСВ: не менее минимального размера — 1760 грн.

Максимальная база для ЕСВ: 20 минимальных заработных плат (160 000 грн).

Военный сбор: 5%.

НДФЛ: 18%.

Для кого остаются льготы по уплате ЕСВ

С 2025 года право не платить ЕСВ останется только для шести категорий ФЛП:

Первая категория — ФЛП на общей системе налогообложения, которые не осуществляют деятельность или не получают прибыли, с которой должны платить ЕСВ. Они должны подать декларацию с нулевым доходом за год. Льгота по уплате ЕСВ действует для них с 1 января 2021 года.

— ФЛП на общей системе налогообложения, которые не осуществляют деятельность или не получают прибыли, с которой должны платить ЕСВ. Они должны подать декларацию с нулевым доходом за год. Льгота по уплате ЕСВ действует для них с 1 января 2021 года. Вторая категория — ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях.

— ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях. Третья категория — предприниматели, которые имеют основное место работы, где работодатель платит за них ЕСВ с минимальной зарплаты. В таком случае необходимый страховой взнос считается уплаченным. Такая льгота действует с 1 января 2021 года.

— предприниматели, которые имеют основное место работы, где работодатель платит за них ЕСВ с минимальной зарплаты. В таком случае необходимый страховой взнос считается уплаченным. Такая льгота действует с 1 января 2021 года. Четвертая категория — пенсионеры по возрасту или по выслуге лет.

— пенсионеры по возрасту или по выслуге лет. Пятая категория — лица с инвалидностью любой группы.

— лица с инвалидностью любой группы. Шестая категория — ФЛП и самозанятые лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность. То есть лица, которые совмещают предпринимательство с профессиональной деятельностью, например, адвоката или нотариуса. Им необходимо уплачивать ЕСВ только один раз — или как ФЛП, или как самозанятое лицо.

Добавим, что единый социальный взнос декларируется вместе с представлением годовой налоговой декларации раз в год. Это может быть декларация об имущественном состоянии или декларация об уплате единого налога. Если предприниматель закрывает ФЛП, он подает отчет по ЕСВ вместе с ликвидационной декларацией.

При переходе на другую систему налогообложения отчет по ЕСВ подается вместе с последней декларацией по предыдущей системе. В дальнейшем отчитываться о едином социальном взносе нужно уже по новым правилам.

Ранее Фокус писал, что в 2025 году предприниматели, находящиеся на 1-й и 2-й группах единого налога, будут обязаны уплачивать военный сбор в размере 800 гривен. Однако в определенных случаях для некоторых категорий хозяйствующих субъектов этот платеж может стать необязательным.