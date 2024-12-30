В новый год — с новыми налогами. Сколько теперь будут платить ФЛП и изменится ли налогообложение зарплат наемных работников? Фокус детально исследовал налоговую ситуацию в 2025 году.

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В декабре 2024 года вступил в силу закон Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в период действия военного положения" (законопроект 11416-д), согласно которому существенно изменилось налоговое законодательство Украины, в частности в части уплаты военного сбора. Какие налоги физические лица-предприниматели будут платить теперь и усилится ли фискальное давление в 2025 году, выяснил Фокус.

Новые налоги для ФЛП на общей системе налогообложения

"На налогообложение хозяйственной деятельности физических лиц-предпринимателей в 2025 году будет влиять несколько факторов. Во-первых, это законодательные изменения, которые вступают в силу для ФЛП именно с 01 января 2025 года, в частности ЗУ №11416-д, а также размер таких фиксированных финансовых ставок, как минимальная заработная плата и прожиточный минимум, которые устанавливают в Государственном бюджете Украины на будущий финансовый год", — пояснил Фокусу адвокат, партнер АО SLA Attorneys Роман Михайловский.

Ставка налога на доходы останется такой же, как и раньше, на уровне 18%

Итак, что должны платить государству ФЛП, работающие на общей системе налогообложения, с 1 января 2025 года?

Прежде всего, заметим, что ставка налога на доходы останется такой же, как и раньше, на уровне 18%. А вот ставка Единого социального взноса (ЕСВ) составит 22% от размера минимальной заработной платы, которая в 2025 году должна остаться на уровне 8 000 грн. То есть размер ЕСВ ежемесячно будет составлять 1760 грн.

Размер ЕСВ ежемесячно будет составлять 1760 грн Фото: УНИАН

"Нужно обратить внимание, что с началом введения военного положения была возможность платить ЕСВ физическим лицам-предпринимателям за себя в добровольном порядке, с января же 2025 года уплата ЕСВ снова становится обязательной", — отмечает Роман Михайловский.

Также с началом 2025 года до 5% вырастет ставка военного сбора.

А вот ставка НДС, акцизов, имущественных налогов и т.д. остается без изменений на следующий год. По крайней мере, пока никаких законопроектов с изменениями этих налогов парламент не рассматривал.

Освобождение от уплаты единого налога во время войны Фото: Из открытых источников

Изменения для упрощенцев: какие налоги будут платить ФОПы в 2025 году

Физическим лицам-предпринимателям на упрощенной системе налогообложения с начала 2025 года нужно будет платить единый налог, военный сбор и ЕСВ.

ФЛП 1 группы должны будут, как и раньше, платить единый налог по ставке не более 10% от прожиточного минимума в месяц. Напомним, к 1 группе относятся физические лица — предприниматели, не использующие труд наемных лиц, осуществляющие продажу товаров в розницу с торговых мест на рынках и/или осуществляющие хозяйственную деятельность по предоставлению бытовых услуг исключительно населению.

ФОПы 1 группы должны будут, как и раньше, платить единый налог по ставке не более 10% от прожиточного минимума в месяц

Прожиточный минимум для трудоспособных лиц на следующий год остается на уровне 3 028 грн, то есть ежемесячный платеж составит не более 302,8 грн. Но если предприниматель превысит лимит по доходам, то ставка налога составит 15%. Ограничение по уровню дохода для ФЛП 1 группы составляет 167 размеров минимальных заработных плат (1 185 700 грн.).

А что платит ФЛП 2 группы? ФЛП 2 группы в 2025 году должны платить единый налог по ставке не более 20% от минимальной заработной платы в месяц, то есть не более 1600 грн в месяц. Напомним, лимит дохода для 2 группы — 5 921 400 грн (834 минзарплаты).

Новые налоги в Украине — что известно Фото: УНИАН

ФЛП 3 группы единого налога должны платить единый налог в размере 5% от дохода, то есть здесь без изменений, по сравнению с предыдущими периодами. Ограничение по уровню дохода для 3 группы составляет 1167 минимальных зарплат или 8 285 700 грн.

Предприниматели всех трех групп будут платить в 2025 году также военный сбор, размер которого составляет:

10% от минимальной зарплаты — для ФЛП 1, 2 и 4 группы (800 грн в месяц);

1% от дохода для ФЛП 3 группы.

Итак, размер военного сбора в 2025 году составляет 10% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете на календарный месяц, то есть 800 грн ежемесячно. Плательщики единого налога третьей группы будут платить военный сбор в размере 1% от полученного дохода, оплата поквартальная.

Размер военного сбора в 2025 году составляет 10% размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года, в расчете на календарный месяц, то есть 800 грн ежемесячно

"Фактически этот 1% военного сбора плюсуется к ставке единого налога, в контексте администрирования и уплаты в бюджет", — объясняет юрист.

Также следует обратить внимание, что ФЛП 1, 2 и 4 групп должны будут уплатить военный сбор не позднее 20 числа (включительно) текущего месяца.

"Такие плательщики могут осуществить уплату военного сбора авансовым взносом за весь налоговый (отчетный) период (квартал, год), но не более чем до конца текущего отчетного года. Таким образом, введение военного сбора существенно увеличит налоговую нагрузку на граждан", — добавляет управляющий партнер АО EvrikaLaw Андрей Шабельников.

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Некоторые ФЛП могут не платить ЕСВ в 2025 году: объяснение юриста

Обязательная уплата ЕСВ для всех ФЛП на едином налоге в 2025 году возвращается и составляет 22% от минимальной заработной платы, то есть 1760 грн в месяц.

Налоги на зарплаты в 2025 году растут, ведь согласно принятому законопроекту №11416-д все наемные работники, кроме военных, должны платить 5% от дохода, который облагается НДФЛ

Налоги на зарплаты в 2025 году растут, ведь согласно принятому законопроекту №11416-д все наемные работники, кроме военных, должны платить 5% от дохода, который облагается НДФЛ. Ставка военного сбора для военных — 1,5%. Ставка НДФЛ и ЕСВ для наемных работников остается без изменений: 18% (НДФЛ) и 22% (ЕСВ).

Кто из ФЛП имеет право не платить военный сбор — юрист ответил Фото: УНИАН

Кто имеет право не уплачивать военный сбор

ФЛП-упрощенцы первой и второй групп, налоговый адрес которых указан на территориях боевых действий или на временно оккупированных РФ территориях Украины по состоянию на дату начала боевых действий или временной оккупации, согласно законопроекту № 9319, имеют право не платить военный сбор за период с первого числа месяца, в котором начались боевые действия на соответствующей территории, возникла возможность боевых действий или началась временная оккупация такой территории, до последнего числа месяца, в котором были завершены такие активные боевые действия, прекращена возможность боевых действий.

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"Как известно принятый законопроект 11416-д относительно исторического увеличения налогов содержал существенные недостатки. Поэтому с целью исправления недоработок в Верховную Раду Украины был подан законопроект № 9319, которым вносятся изменения в закон о повышении налогов. Так, согласно этому законопроекту обязанность по уплате военного сбора для ФЛП установлена не с 1 октября 2024 года, а с 1 января 2025 года. Наряду с этим введены льготы для ФЛП зарегистрированных на временно оккупированной территории или в зоне боевых действий. Поэтому после вступления в силу соответствующих положений данная категория ФЛП будет освобождена от уплаты военного сбора", — отметил Андрей Шабельников.

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Итак, в законопроекте №9319 (уже на подписи у президента Владимира Зеленского) говорится, что ФЛП – плательщики единого налога первой и второй групп, налоговый адрес которых находится на территориях боевых действий или на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины по состоянию на дату начала боевых действий или временной оккупации, вправе не уплачивать военный сбор за период с первого числа месяца, в котором начались боевые действия на соответствующей территории, возникла возможность боевых действий или началась временная оккупация такой территории до последнего числа месяца, в котором были завершены такие активные боевые действия, прекращена возможность боевых действий или завершена временная оккупация. Также новый закон освобождает от уплаты военного сбора ФЛП 1 и 2 группы, не использующих труд наемных лиц, но такие предприниматели освобождаются от уплаты военного сбора только на определенный период, а именно: в течение одного календарного месяца в год на время отпуска, а также за период болезни, продолжающейся 30 и более календарных дней, что подтверждается извлечением из Электронного реестра листков нетрудоспособности.