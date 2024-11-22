ЕСВ для ФЛП: кто и сколько должен платить с 2025 года

В государственном бюджете на 2025 год говорится, что соцвзнос придется платить почти всем предпринимателям.

С 2025 года ФЛП снова обязаны уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ), что закреплено в законе о государственном бюджете на 2025 год. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина".

С 1 марта 2022 года из-за российского вторжения украинские власти ввели льготный период для физических лиц-предпринимателей по уплате единого социального взноса. На период действия военного положения ФЛП получили право не платить ЕСВ. Однако в государственном бюджете на 2025 год эту льготу отменили, из-за чего соцвзнос придется платить почти всем предпринимателям.

С 1 марта 2022 года, в ответ на российское вторжение, украинские власти установили льготный период для физических лиц-предпринимателей, освободив их от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) на период действия военного положения. Тем не менее, в проекте государственного бюджета на 2025 год эта льгота была отменена, и теперь большинство предпринимателей будут обязаны платить социальный взнос.

На данный момент обязательным остается уплата ЕСВ предпринимателями за своих наемных работников — 22% от минимальной зарплаты для обычного сотрудника и 8,41% для работника с инвалидностью. Если физическое лицо-предприниматель не оплачивает ЕСВ за себя, то ему не засчитывается пенсионный стаж. В условиях военного положения и в течение года после его завершения предприниматели освобождены от штрафов и пени за неуплату ЕСВ, а также не обязаны предоставлять приложение по ЕСВ к годовому отчету.

Однако в проекте государственного бюджета на 2025 год указано, что данная льгота будет отменена, и уплата ЕСВ станет обязательной для самозанятых лиц и ФЛП, работающих по упрощенной и общей системе налогообложения. Несмотря на это, в заключительных положениях закона сохраняется возможность освобождения от уплаты ЕСВ. Таким образом, отмена льготы по ЕСВ будет действовать в 2025 году, с возможностью восстановления льготы в 2026 году, если удастся снизить дефицит Пенсионного фонда.

ЕСВ в 2025 году — какая максимальная база налогооблажения

Изменения в законодательстве касаются максимальной базы для начисления единого социального взноса (ЕСВ), что означает максимальный доход, с которого уплачивается ЕСВ в размере 22%. В настоящее время эта сумма составляет 15 минимальных заработных плат, что эквивалентно 120 тыс. грн (15 х 8 тыс. грн).

Соответственно, максимальный ежемесячный ЕСВ составляет 26,4 тыс. грн, или 316 тыс. грн в год. Однако с 2025 года база для начисления ЕСВ увеличится до 20 минимальных зарплат, что составляет 160 тыс. грн. Это приведет к увеличению максимального размера ЕСВ до 35,2 тыс. грн в месяц, а годовая сумма составит 422 тыс. грн.

Эти изменения касаются нескольких групп налогоплательщиков. Особенно это затронет работодателей, выплачивающих официальную заработную плату свыше 160 тыс. грн, а также физических лиц-предпринимателей на общей системе налогообложения, которые уплачивают ЕСВ с прибыли.

Сколько придется платить ФЛП в 2025 году

Физические лица-предприниматели (ФЛП) всех групп обязаны уплачивать единый социальный взнос (ЕСВ) по ставке 22%. Предприниматель сам выбирает базу для начисления взноса, однако она не может быть ниже минимальной зарплаты. При желании можно установить базу, превышающую минимальную. С 1 января 2024 года минимальная заработная плата составила 7100 гривен, что означало, что ФЛП обязаны уплачивать 22% от этой суммы — 1562 гривны в месяц, 4686 гривен за квартал или 18 744 гривны в год.

С апреля 2024 года минимальная зарплата была повышена до 8000 гривен, что повлекло изменение суммы уплаты ЕСВ: с третьего квартала (июль-сентябрь) предприниматели будут платить 1760 гривен в месяц, 5280 гривен за квартал или 21 120 гривен в год.

Поскольку на 1 января 2025 года минимальная зарплата останется на уровне 8000 грн, то ФЛП первой, второй и третьей групп налогообложения будут платить по меньшей мере по 1760 грн ЕСВ в месяц.

Примеры налоговых платежей для разных групп ФЛП (в случае повышения налогов):

ФЛП I группы: в 2024 году платили 302,80 грн единого налога. В 2025 году будут платить 302,80 грн ЕН, 800 грн военного сбора (10% от минималки) и 1760 грн ЕСВ.

ФЛП II группы: единый налог вырастет с 1420 грн в 2024 году до 1600 грн в 2025 году. Дополнительно будут платить 800 грн военного сбора и 1760 грн ЕСВ.

ФЛП III группы: уплачивали 5% единого налога с оборота, а с 2025 года будут платить также 1% военного сбора и 1760 грн ЕСВ.

Для кого остаются льготы по уплате ЕСВ

На данный момент все физические лица-предприниматели могут не уплачивать единый социальный взнос. Однако с 2025 года право на освобождение от уплаты ЕСВ останется только у шести категорий ФЛП.

Первая категория — ФЛП, работающие на общей системе налогообложения и не занимающиеся деятельностью или не получающие доход, с которого нужно платить ЕСВ. Таким предпринимателям нужно подать декларацию с нулевым доходом за год. Льгота по уплате ЕСВ действует с 1 января 2021 года.

Вторая категория — ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях.

Третья категория — предприниматели, у которых есть основное место работы, и работодатель за них уплачивает ЕСВ с минимальной зарплаты. В этом случае обязательный страховой взнос считается уплаченным. Льгота действует с 1 января 2021 года.

Четвертая категория — пенсионеры по возрасту или выслуге лет.

Пятая категория — лица с инвалидностью любой группы.

Шестая категория — ФЛП и самозанятые лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью, такими как адвокаты или нотариусы. Им необходимо уплачивать ЕСВ только один раз — либо как ФЛП, либо как самозанятые.

Единый социальный взнос декларируется ежегодно при подаче налоговой декларации. Это может быть декларация о доходах или декларация по единому налогу. В случае закрытия ФЛП предприниматель подает отчет по ЕСВ вместе с ликвидационной декларацией. При переходе на новую систему налогообложения отчет по ЕСВ подается в последней декларации по старой системе. В дальнейшем отчетность по ЕСВ осуществляется согласно новым правилам.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Верховная Рада Украины приняла законопроект 11416д. В нем предусматриваются изменения в налоговом законодательстве, в частности, повышение ставки военного сбора и включение ФЛП к плательщикам этого налога.