ЄСВ для ФОП: хто і скільки має платити з 2025 року

У державному бюджеті на 2025 рік ідеться, що соцвнесок доведеться платити майже всім підприємцям.

Із 2025 року ФОПи знову зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ), що закріплено в законі про державний бюджет на 2025 рік. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна".

З 1 березня 2022 року через російське вторгнення українська влада запровадила пільговий період для фізичних осіб-підприємців зі сплати єдиного соціального внеску. На період дії воєнного стану ФОПи отримали право не платити ЄСВ. Однак у державному бюджеті на 2025 рік цю пільгу скасували, через що соцвнесок доведеться платити майже всім підприємцям.

З 1 березня 2022 року, у відповідь на російське вторгнення, українська влада встановила пільговий період для фізичних осіб-підприємців, звільнивши їх від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) на період дії воєнного стану. Проте в проєкті державного бюджету на 2025 рік цю пільгу було скасовано, і тепер більшість підприємців будуть зобов'язані платити соціальний внесок.

Наразі обов'язковою залишається сплата ЄСВ підприємцями за своїх найманих працівників — 22% від мінімальної зарплати для звичайного співробітника і 8,41% для працівника з інвалідністю. Якщо фізична особа-підприємець не сплачує ЄСВ за себе, то їй не зараховується пенсійний стаж. В умовах воєнного стану та протягом року після його завершення підприємці звільнені від штрафів і пені за несплату ЄСВ, а також не зобов'язані надавати додаток з ЄСВ до річного звіту.

Однак у проєкті державного бюджету на 2025 рік зазначено, що цю пільгу буде скасовано, і сплата ЄСВ стане обов'язковою для самозайнятих осіб та ФОПів, які працюють за спрощеною та загальною системою оподаткування. Попри це, у прикінцевих положеннях закону зберігається можливість звільнення від сплати ЄСВ. Таким чином, скасування пільги з ЄСВ діятиме у 2025 році, з можливістю відновлення пільги у 2026 році, якщо вдасться знизити дефіцит Пенсійного фонду.

ЄСВ у 2025 році — яка максимальна база оподаткування

Зміни в законодавстві стосуються максимальної бази для нарахування єдиного соціального внеску (ЄСВ), що означає максимальний дохід, з якого сплачується ЄСВ у розмірі 22%. Наразі ця сума становить 15 мінімальних заробітних плат, що еквівалентно 120 тис. грн (15 х 8 тис. грн).

Відповідно, максимальний щомісячний ЄСВ становить 26,4 тис. грн, або 316 тис. грн на рік. Проте з 2025 року база для нарахування ЄСВ збільшиться до 20 мінімальних зарплат, що становить 160 тис. грн. Це призведе до збільшення максимального розміру ЄСВ до 35,2 тис. грн на місяць, а річна сума становитиме 422 тис. грн.

Ці зміни стосуються кількох груп платників податків. Особливо це торкнеться роботодавців, які виплачують офіційну заробітну плату понад 160 тис. грн, а також фізичних осіб-підприємців на загальній системі оподаткування, які сплачують ЄСВ із прибутку.

Скільки доведеться платити ФОП у 2025 році

Фізичні особи-підприємці (ФОП) усіх груп зобов'язані сплачувати єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за ставкою 22%. Підприємець сам обирає базу для нарахування внеску, проте вона не може бути нижчою за мінімальну зарплату. За бажання можна встановити базу, що перевищує мінімальну. З 1 січня 2024 року мінімальна заробітна плата склала 7100 гривень, що означало, що ФОПи зобов'язані сплачувати 22% від цієї суми — 1562 гривні на місяць, 4686 гривень за квартал або 18 744 гривні на рік.

З квітня 2024 року мінімальну зарплату підвищили до 8000 гривень, що спричинило зміну суми сплати ЄСВ: з третього кварталу (липень-вересень) підприємці платитимуть 1760 гривень на місяць, 5280 гривень за квартал або 21 120 гривень на рік.

Оскільки на 1 січня 2025 року мінімальна зарплата залишиться на рівні 8000 грн, то ФОПи першої, другої та третьої груп оподаткування платитимуть щонайменше по 1760 грн ЄСВ на місяць.

Приклади податкових платежів для різних груп ФОПів (у разі підвищення податків):

ФОП I групи: у 2024 році платили 302,80 грн єдиного податку. У 2025 році платитимуть 302,80 грн ЄП, 800 грн військового збору (10% від мінімалки) і 1760 грн ЄСВ.

ФОП II групи: єдиний податок зросте з 1420 грн у 2024 році до 1600 грн у 2025 році. Додатково платитимуть 800 грн військового збору і 1760 грн ЄСВ.

ФОП III групи: сплачували 5% єдиного податку з обороту, а з 2025 року платитимуть також 1% військового збору і 1760 грн ЄСВ.

Для кого залишаються пільги зі сплати ЄСВ

Наразі всі фізичні особи-підприємці можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок. Однак з 2025 року право на звільнення від сплати ЄСВ залишиться тільки у шести категорій ФОП.

Перша категорія — ФОПи, які працюють на загальній системі оподаткування і не займаються діяльністю або не отримують дохід, з якого потрібно платити ЄСВ. Таким підприємцям потрібно подати декларацію з нульовим доходом за рік. Пільга зі сплати ЄСВ діє з 1 січня 2021 року.

Друга категорія — ФОПи, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Третя категорія — підприємці, у яких є основне місце роботи, і роботодавець за них сплачує ЄСВ з мінімальної зарплати. У цьому разі обов'язковий страховий внесок вважається сплаченим. Пільга діє з 1 січня 2021 року.

Четверта категорія — пенсіонери за віком або вислугою років.

П'ята категорія — особи з інвалідністю будь-якої групи.

Шоста категорія — ФОПи та самозайняті особи, які займаються незалежною професійною діяльністю, такими як адвокати або нотаріуси. Їм необхідно сплачувати ЄСВ тільки один раз — або як ФОП, або як самозайняті.

Єдиний соціальний внесок декларується щорічно під час подання податкової декларації. Це може бути декларація про доходи або декларація з єдиного податку. У разі закриття ФОП підприємець подає звіт з ЄСВ разом із ліквідаційною декларацією. У разі переходу на нову систему оподаткування звіт з ЄСВ подається в останній декларації за старою системою. Надалі звітність з ЄСВ здійснюється згідно з новими правилами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 11416д. У ньому передбачаються зміни в податковому законодавстві, зокрема, підвищення ставки військового збору та включення ФОПів до платників цього податку.