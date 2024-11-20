Налоги в Украине: сколько придется платить ФОПам 3 группы

В целом для этой группы законодательством предусмотрены три вида налога: единый налог, ЕСВ и военный сбор.

Физические лица-предприниматели на 3 группе единого налога платят несколько видов налогов. К ним относятся: единый налог, ЕСВ и военный сбор, рассказывает "Канал 24".

Какие налоги должен платить ФЛП 3 группы

ФЛП 3 группы должны платить единый налог. Он составляет 3% или 5% от суммы дохода каждого квартала.

Уровень ставки единого налога может быть разным:

если ФЛП является налогоплательщиком, то на текущий год она составляет 3%.

если же ФЛП не является плательщиком НДС, то ставка составляет 5% от суммы дохода.

Поэтому если лицо выбирает такой вид налога, то ему необходимо дополнительно зарегистрироваться плательщиком НДС.

Также физические лица-предприниматели должны платить единый социальный взнос. Он составляет 22% от минимальной заработной платы. Поскольку в 2024 году минимальный размер зарплаты в Украине — 8 000 гривен, то ЕСВ составляет 1 760 гривен.

Кроме этого, ФЛП 3 группы на едином налоге также должен платить и военный сбор. Это происходит независимо от того, является физическое лицо-предприниматель наемным работником или нет. Как наемный работник физическое лицо будет платить 5% военного сбора, а как ФЛП 3 группа единого налога — 1% от дохода.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что Верховная Рада Украины приняла законопроект 11416д. В нем предусматриваются изменения в налоговом законодательстве, в частности, повышение ставки военного сбора и включение ФЛП к плательщикам этого налога.