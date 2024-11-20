Податки в Україні: скільки доведеться сплачувати ФОПам 3-ї групи

Загалом для цієї групи законодавством передбачені три види податку: єдиний податок, ЄСВ та військовий збір.

Фізичні особи-підприємці на 3-й групі єдиного податку сплачують декілька видів податків. До них належать: єдиний податок, ЄСВ та військовий збір, розповідає "Канал 24".

Які податки має сплачувати ФОП 3-ї групи

ФОП 3-ї групи мають сплачувати єдиний податок. Він становить 3% або 5% від суми доходу кожного кварталу.

Рівень ставки єдиного податку може бути різним:

якщо ФОП є платником податків, то на поточний рік вона становить 3%.

якщо ж ФОП не є платником ПДВ, то ставка — 5% від суми доходу.

Тому, якщо особа обирає такий вид податку, їй необхідно додатково зареєструватися платником ПДВ.

Також фізичні особи-підприємці мають сплачувати єдиний соціальний внесок. Він становить 22% від мінімальної заробітної плати. Оскільки у 2024 році мінімальний розмір зарплати в Україні — 8 000 гривень, то ЄСВ становить 1 760 гривень.

Крім цього, ФОП 3-ї групи на єдиному податку також повинен сплачувати й військовий збір. Це відбувається незалежно від того, є фізична особа-підприємець найманим працівником чи ні. Як найманий працівник фізична особа буде сплачувати 5% військового збору, а як ФОП 3-ї групи єдиного податку — 1% від доходу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що Верховна Рада України ухвалила законопроєкт 11416д. В ньому передбачаються зміни в податковому законодавстві, зокрема, підвищення ставки військового збору та включення ФОПів до платників цього податку.