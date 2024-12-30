В новий рік — з новими податками. Скільки тепер платитимуть ФОПи і чи зміниться оподаткування зарплат найманих працівників? Фокус дослідив детально податкову ситуацію в 2025 році.

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У грудні 2024 року набув чинності закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у період дії воєнного стану" (законопроєкт 11416-д), згідно з яким суттєво змінилося податкове законодавство України, зокрема в частині сплати військового збору. Які податки фізичні особи-підприємці сплачуватимуть тепер та чи посилиться фіскальний тиск в 2025 році, з'ясував Фокус.

Нові податки для ФОПів на загальній системі оподаткування

"На оподаткування господарської діяльності фізичних осіб-підприємців у 2025 році впливатиме декілька факторів. По-перше, це законодавчі зміни, котрі вступають у силу для ФОП саме з 01 січня 2025 року, зокрема ЗУ №11416-д, а також розмір таких фіксованих фінансових ставок, як мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму, які встановлюють у Державному бюджеті України на майбутній фінансовий рік", — пояснив Фокусу адвокат, партнер АО SLA Attorneys Роман Михайловський.

Ставка податку на доходи залишиться такою ж, як і раніше, на рівні 18%

Тож, що повинні сплачувати державі ФОПи, які працюють на загальній системі оподаткування, з 1 січня 2025 року?

Передусім, зауважимо, що ставка податку на доходи залишиться такою ж, як і раніше, на рівні 18%. А ось ставка Єдиного соціального внеску (ЄСВ) становитиме 22% від розміру мінімальної заробітної плати, яка у 2025 році повинна залишитись на рівні 8 000 грн. Тобто розмір ЄСВ щомісяця становитиме 1760 грн.

Розмір ЄСВ щомісяця становитиме 1760 грн Фото: УНІАН

"Потрібно звернути увагу, що з початком введення воєнного стану була можливість сплачувати ЄСВ фізичним особам-підприємцям за себе у добровільному порядку, з січня ж 2025 року сплата ЄСВ знову стає обов’язковою", — зауважує Роман Михайловський.

Також з початком 2025 року до 5% зросте ставка військового збору.

А ось ставка ПДВ, акцизів, майнових податків тощо залишається без змін на наступний рік. Принаймні, поки що ніяких законопроєктів зі змінами цих податків парламент не розглядав.

Звільнення від сплати єдиного податку під час війни Фото: З відкритих джерел

Зміни для спрощенців: які податки платитимуть ФОПи в 2025 році

Фізичним особам-підприємцям на спрощеній системі оподаткування з початку 2025 року потрібно буде сплачувати єдиний податок, військовий збір та ЄСВ.

ФОПи 1 групи повинні будуть, як і раніше, сплачувати єдиний податок за ставкою не більше 10% від прожиткового мінімуму на місяць. Нагадаємо, до 1 групи належать фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, які здійснюють продаж товарів у роздріб з торгових місць на ринках та/або здійснюють господарську діяльність з надання побутових послуг виключно населенню.

ФОПи 1 групи повинні будуть, як і раніше, сплачувати єдиний податок за ставкою не більше 10% від прожиткового мінімуму на місяць

Прожитковий мінімум для працездатних осіб на наступний рік залишається на рівні 3 028 грн, тобто щомісячний платіж становитиме не більше 302,8 грн. Але якщо підприємець перевищить ліміт по доходах, то ставка податку становитиме 15%. Обмеження за рівнем доходу для ФОП 1 групи складає 167 розмірів мінімальних заробітних плат (1 185 700 грн).

А що сплачує ФОП 2 група? ФОПи 2 групи в 2025 році мають сплачувати єдиний податок за ставкою не більше 20% від мінімальної заробітної плати на місяць, тобто не більше 1600 грн на місяць. Нагадаємо, ліміт доходу для 2 групи — 5 921 400 грн (834 мінзарплати).

Нові податки в Україні - що відомо Фото: УНІАН

ФОПи 3 групи єдиного податку повинні сплачувати єдиний податок у розмірі 5% від доходу, тобто тут без змін, у порівнянні з попередніми періодами. Обмеження за рівнем доходу для 3 групи становить 1167 мінімальних зарплат або ж 8 285 700 грн.

Підприємці усіх трьох груп сплачуватимуть в 2025 році також військовий збір, розмір якого становить:

10% від мінімальної зарплати — для ФОП 1, 2 та 4 групи (800 грн на місяць);

1% від доходу для ФОП 3 групи.

Отже, розмір військового збору в 2025 році становить 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць, тобто 800 грн щомісяця. Платники єдиного податку третьої групи будуть сплачувати військовий збір у розмірі 1% від отриманого доходу, оплата поквартальна.

Розмір військового збору в 2025 році становить 10% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, з розрахунку на календарний місяць, тобто 800 грн щомісяця

"Фактично цей 1% військового збору плюсується до ставки єдиного податку, в контексті адміністрування та сплати до бюджету", — пояснює юрист.

Також слід звернути увагу, що ФОП 1, 2 та 4 груп повинні будуть сплатити військовий збір не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

"Такі платники можуть здійснити сплату військового збору авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року. Отже, запровадження військового збору суттєво збільшить податкове навантаження на громадян", — додає керівний партнер АО EvrikaLaw Андрій Шабельніков.

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Деякі ФОПи можуть не платити ЄСВ у 2025 році: пояснення юриста

Обов’язкова сплата ЄСВ для усіх ФОПів на єдиному податку в 2025 році повертається і становить 22% від мінімальної заробітної плати, тобто 1760 грн на місяць.

Податки на зарплати в 2025 році зростають, адже відповідно до ухваленого законопроєкту №11416-д усі наймані працівники, крім військових, мають сплачувати 5% від доходу, який оподатковується ПДФО

Податки на зарплати в 2025 році зростають, адже відповідно до ухваленого законопроєкту №11416-д усі наймані працівники, крім військових, мають сплачувати 5% від доходу, який оподатковується ПДФО. Ставка військового збору для військових — 1,5%. Ставка ПДФО та ЄСВ для найманих працівників залишається без змін: 18% (ПДФО) та 22% (ЄСВ).

Хто з ФОП має право не сплачувати військовий збір - юрист відповів Фото: УНІАН

Хто має право не сплачувати військовий збір

ФОПи-спрощенці першої та другої груп, податкову адресу яких зазначено на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих РФ територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, згідно із законопроєктом № 9319, мають право не сплачувати військовий збір за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію.

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"Прийнятий законопроєкт 11416-д щодо історичного збільшення податків містив суттєві недоліки. Тому з метою виправлення недопрацювань до Верховної Ради України було подано законопроєкт № 9319, яким вносяться зміни до закону про підвищення податків. Так, відповідно до цього законопроєкту, обов’язок зі сплати військового збору для ФОП встановлено не з 1 жовтня 2024 року, а з 1 січня 2025 року. Поряд з цим запроваджено пільги для ФОП, які зареєстровані на тимчасово окупованій території або в зоні бойових дій. Тому після набрання чинності відповідних положень дана категорія ФОП буде звільнена від сплати військового збору", — наголосив Андрій Шабельніков.

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Отже, в законопроєкті №9319 (вже на підписі у президента Володимира Зеленського) йдеться про те, що ФОПи – платники єдиного податку першої та другої груп, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації, мають право не сплачувати військовий збір за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, виникла можливість бойових дій або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено такі активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію. Також новий закон звільняє від сплати військового збору ФОПи 1 та 2 групи, які не використовують працю найманих осіб, але такі підприємці звільняються від сплати військового збору лише на певний період, а саме: протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, яка триває 30 і більше календарних днів, що підтверджується витягом з Електронного реєстру листків непрацездатності.