Деякі ФОПи можуть не платити ЄСВ у 2025 році: пояснення юриста

У разі виявлення порушень податкова може нарахувати штрафи, які доведеться сплатити.

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З 1 січня 2025 року ФОПи на спрощеній системі оподаткування більше не зможуть добровільно сплачувати єдиний соціальний внесок. Це означає, що навіть за відсутності доходу підприємці будуть зобов'язані вносити до бюджету 1 760 грн щомісяця. Про це повідомляє податковий консультант Михайло Смокович.

З березня 2022 року по грудень 2024 року сплата єдиного соціального внеску (ЄСВ) була добровільною. Для підприємців на третій групі спрощеного оподаткування також була можливість не сплачувати єдиний податок за відсутності доходів.

Проте з 2025 року сплата ЄСВ стане обов'язковою для всіх підприємців-спрощенців. Це означає, що доведеться щомісяця перераховувати 1 760 грн ЄСВ, навіть якщо доходів немає. Добровільно сплачувати ЄСВ у 2025 році зможуть тільки:

пенсіонери;

люди з інвалідністю;

ФОПи, які мають основне місце роботи і ЄСВ за них платить роботодавець.

Закриття ФОП

Щоб із січня 2025 року не платити ЄСВ, потрібно встигнути закрити ФОП на спрощеній системі до кінця 2024 року. Іноді податкові органи можуть проводити ліквідаційну перевірку ФОП після закриття. У разі виявлення порушень податкова може нарахувати штрафи, які доведеться сплатити.

Якщо у людини знову виникне необхідність зареєструвати ФОП на спрощеній системі оподаткування, це можна буде зробити в будь-який момент у 2025 році.

Перехід на загальну систему оподаткування

На загальній системі оподаткування потрібно буде раз на рік подавати декларацію.

"Якщо у 2024 році у вас не було доходу, тоді ризиків при переході на загальну систему немає. Якщо ж дохід був і перевищив мільйон гривень, то деякі податкові можуть вимагати зареєструватися платником ПДВ. ПДВ нараховується виключно на загальній системі оподаткування, якщо обіг був більший за мільйон гривень на рік. Так можна податковій і сказати", — каже Михайло Смокович.

Заяву про перехід на загальну систему оподаткування необхідно подати до 20 грудня 2024 року. Це дозволить перевести ФОП на загальну систему з 1 січня 2025 року. Якщо буде потрібно повернутися до спрощеної системи, зробити це можна з початку будь-якого кварталу 2025 року. Для цього заяву слід подати не пізніше, ніж за 15 днів до початку обраного кварталу.

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30 вересня на порталі ВРУ повідомили, що самотні пенсіонери можуть отримати доплату до пенсії з 1 жовтня.