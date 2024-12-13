Некоторые ФЛП могут не платить ЕСВ в 2025 году: объяснение юриста

В случае выявления нарушений налоговая может начислить штрафы, которые придется уплатить.

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С 1 января 2025 года ФЛП на упрощенной системе налогообложения больше не смогут добровольно уплачивать единый социальный взнос. Это означает, что даже при отсутствии дохода предприниматели будут обязаны вносить в бюджет 1 760 грн каждый месяц. Об этом сообщает налоговый консультант Михаил Смокович.

С марта 2022 года по декабрь 2024 года уплата единого социального взноса (ЕСВ) была добровольной. Для предпринимателей на третьей группе упрощенного налогообложения также была возможность не уплачивать единый налог при отсутствии доходов.

Однако с 2025 года уплата ЕСВ станет обязательной для всех предпринимателей-упрощенцев. Это означает, что придется ежемесячно перечислять 1 760 грн ЕСВ, даже если доходов нет. Добровольно уплачивать ЕСВ в 2025 году смогут только:

пенсионеры;

люди с инвалидностью;

ФЛП, которые имеют основное место работы и ЕСВ за них платит работодатель.

Закрытие ФЛП

Чтобы с января 2025 года не платить ЕСВ, нужно успеть закрыть ФЛП на упрощенной системе до конца 2024 года. Иногда налоговые органы могут проводить ликвидационную проверку ФЛП после закрытия. В случае выявления нарушений налоговая может начислить штрафы, которые придется уплатить.

Если у человека снова возникнет необходимость зарегистрировать ФЛП на упрощенной системе налогообложения, это можно будет сделать в любой момент в 2025 году.

Переход на общую систему налогообложения

На общей системе налогообложения нужно будет раз в год подавать декларацию.

"Если в 2024 году у вас не было дохода, тогда рисков при переходе на общую систему нет. Если же доход был и превысил миллион гривен, то некоторые налоговые могут требовать зарегистрироваться плательщиком НДС. НДС возникает исключительно на общей системе налогообложения, если оборот был больше миллиона гривен в год. Так можно налоговой и сказать", — говорит Михаил Смокович.

Заявление о переходе на общую систему налогообложения необходимо подать до 20 декабря 2024 года. Это позволит перевести ФЛП на общую систему с 1 января 2025 года. Если потребуется вернуться к упрощенной системе, сделать это можно с начала любого квартала 2025 года. Для этого заявление следует подать не позднее, чем за 15 дней до начала выбранного квартала.

Напомним, Кабмин в проекте госбюджета на 2025 год предлагает списывать неиспользованные средства с карточек пенсионеров в бюджет.

30 сентября на портале ВРУ сообщили, что одинокие пенсионеры могут получить доплату к пенсии с 1 октября.