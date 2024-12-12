Налоговая массово проверяет украинцев: кто может получить штраф

Только в ноябре было в ГНС доначислено штрафов на 47,3 млн грн.

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В 2024 году украинские правоохранительные органы провели свыше 7 000 контрольных покупок в Интернете, чтобы выявить случаи продажи товаров без регистрации или выдачи чека. По итогам проверок были начислены штрафы на сумму 106,6 млн грн. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа").

В ноябре было доначислено штрафов на сумму 47,3 млн грн, отметил он. По словам народного депутата, наведение порядка в сфере интернет-торговли является одним из приоритетов Государственной налоговой службы (ГНС). Следовательно, можно ожидать продолжения подобных контрольных закупок.

"Обращаю особое внимание на тех, кто, несмотря на очевидную опасность, продолжает реализовывать товары в сети интернет без регистрации или избегая выдачи чека, на то, что в течение 2024 года осуществлено 7 221 контрольную закупку через интернет. Доначислены штрафы на сумму 106,6 млн грн, из них 47,3 млн грн — в ноябре. Работа по наведению порядка в интернет-торговле является приоритетом ГНС. Соблюдайте законодательство и работайте спокойно", — говорится в сообщении.

В то же время, Гетманцев отметил, что с начала года объем легальной торговли вырос на 34,1%. Что составило 105,6 млрд грн.

"При этом в ноябре объем расчетных операций вырос на 5,2% по сравнению с октябрем, достигнув 415,9 млрд грн (в январе — 310,24 млрд грн). Ежедневная сумма расчетных операций выросла с 10 млрд грн в январе до 13,9 млрд грн в ноябре", — рассказал он.

Напомним, Кабмин в проекте госбюджета на 2025 год предлагает списывать неиспользованные средства с карточек пенсионеров в бюджет.

30 сентября на портале ВРУ сообщили, что одинокие пенсионеры могут получить доплату к пенсии с 1 октября.