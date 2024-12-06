В Украине резко упал спрос на авто с пробегом: какие модели продолжают покупать (фото)
Продажи подержанных авто в Украине упали на треть. Впрочем, отдельные модели Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan до сих пор пользуются спросом.
На рынке подержанных автомобилей наблюдается падение. За ноябрь первую регистрацию прошли 14,7 тыс. авто с пробегом и это самый низкий показатель за весь 2024 год. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с октябрем прослеживается падение рынка на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года — почти на треть. Средний возраст зарегистрированных авто с пробегом составляет 9 лет.
Почти половина подержанных авто (46%) имеют бензиновые двигатели. Доля дизельных моделей составляет 26%, электрокаров — 20%, а гибридов и авто с ГБО — по 4%.
Самые популярные подержанные авто в Украине неизменны: спросом пользуются модели Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan. Лидером остается Volkswagen Golf.
Самые популярные авто с пробегом в Украине за ноябрь 2024 года:
- Volkswagen Golf — 873 авто.
- Renault Megane — 609 ед.
- Skoda Octavia — 520 ед.
- Volkswagen Passat — 419 ед.
- Volkswagen Tiguan — 399 ед.
- Nissan Leaf — 384 ед.
- Audi Q5 — 376 ед.
- Tesla Model 3 — 301 ед.
- Tesla Model Y — 298 ед.
- Nissan Rogue — 293 ед.
Всего за 11 месяцев 2024 года в Украине впервые поставили на учет 207 тыс. подержанных авто, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Ранее Фокус рассказывал о самых популярных новых автомобилях в Украине. Среди них преобладают кроссоверы.
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