В Украине резко упал спрос на авто с пробегом: какие модели продолжают покупать (фото)

Продажи подержанных авто в Украине упали на треть. Впрочем, отдельные модели Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan до сих пор пользуются спросом.

На рынке подержанных автомобилей наблюдается падение. За ноябрь первую регистрацию прошли 14,7 тыс. авто с пробегом и это самый низкий показатель за весь 2024 год. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Volkswagen Golf остается лидером на подержанном рынке Фото: Volkswagen

По сравнению с октябрем прослеживается падение рынка на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года — почти на треть. Средний возраст зарегистрированных авто с пробегом составляет 9 лет.

Почти половина подержанных авто (46%) имеют бензиновые двигатели. Доля дизельных моделей составляет 26%, электрокаров — 20%, а гибридов и авто с ГБО — по 4%.

Спрос на Renault Megane остается высоким на Renault Megane Фото: Renault

Самые популярные подержанные авто в Украине неизменны: спросом пользуются модели Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan. Лидером остается Volkswagen Golf.

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Самые популярные авто с пробегом в Украине за ноябрь 2024 года:

Volkswagen Golf — 873 авто. Renault Megane — 609 ед. Skoda Octavia — 520 ед. Volkswagen Passat — 419 ед. Volkswagen Tiguan — 399 ед. Nissan Leaf — 384 ед. Audi Q5 — 376 ед. Tesla Model 3 — 301 ед. Tesla Model Y — 298 ед. Nissan Rogue — 293 ед.

Всего за 11 месяцев 2024 года в Украине впервые поставили на учет 207 тыс. подержанных авто, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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