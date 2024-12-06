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Авто

В Украине резко упал спрос на авто с пробегом: какие модели продолжают покупать (фото)

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Фото: autocentre.ua | Спрос на авто с пробегом упал на треть

Продажи подержанных авто в Украине упали на треть. Впрочем, отдельные модели Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan до сих пор пользуются спросом.

На рынке подержанных автомобилей наблюдается падение. За ноябрь первую регистрацию прошли 14,7 тыс. авто с пробегом и это самый низкий показатель за весь 2024 год. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

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Volkswagen Golf остается лидером на подержанном рынке
Фото: Volkswagen

По сравнению с октябрем прослеживается падение рынка на 10%, а по сравнению с ноябрем 2023 года — почти на треть. Средний возраст зарегистрированных авто с пробегом составляет 9 лет.

Почти половина подержанных авто (46%) имеют бензиновые двигатели. Доля дизельных моделей составляет 26%, электрокаров — 20%, а гибридов и авто с ГБО — по 4%.

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Спрос на Renault Megane остается высоким на Renault Megane
Фото: Renault

Самые популярные подержанные авто в Украине неизменны: спросом пользуются модели Volkswagen, Renault, Skoda и Nissan. Лидером остается Volkswagen Golf.

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Самые популярные авто с пробегом в Украине за ноябрь 2024 года:

  1. Volkswagen Golf — 873 авто.
  2. Renault Megane — 609 ед.
  3. Skoda Octavia — 520 ед.
  4. Volkswagen Passat — 419 ед.
  5. Volkswagen Tiguan — 399 ед.
  6. Nissan Leaf — 384 ед.
  7. Audi Q5 — 376 ед.
  8. Tesla Model 3 — 301 ед.
  9. Tesla Model Y — 298 ед.
  10. Nissan Rogue — 293 ед.

Всего за 11 месяцев 2024 года в Украине впервые поставили на учет 207 тыс. подержанных авто, что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее Фокус рассказывал о самых популярных новых автомобилях в Украине. Среди них преобладают кроссоверы.

Также мы писали, что Украине в 2024 году уже потратили более миллиарда долларов на электромобили.