Украинцы в 2024 году потратили миллиард долларов на электромобили: самые популярные модели

В Украину активно завозят новые и подержанные электромобили. Больше всего "зеленых" авто импортировали из Китая, США и Германии.

За девять месяцев 2024 года в Украину ввезли 45 361 электромобиль. Их общая таможенная стоимость составила 989 миллионов долларов. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", ссылаясь на данные Госстата.

Из этого количества 12 619 электрокаров были новыми — на них в целом потратили 334 миллиона долларов. По информации от Федерации автопрома Украины, самые популярные электромобили — Volkswagen ID.4, BYD Song и Honda M-NV, которые собирают в Китае.

Volkswagen ID.4 является самым популярным новым электрокаром Фото: Volkswagen

Страны-поставщики новых электрокаров в Украину:

Китай — 11 131 авто. Япония — 472 ед. Германия — 304 ед. Великобритания — 247 ед. Бельгия — 218 ед.

Важно

В каких регионах Украины самые дешевые авто с пробегом — исследование

Подержанных электромобилей привезли 32 742 общей стоимостью 655 миллионов долларов. Наибольшим спросом пользуются Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Model Y.

В подержанном сегменте лидирует Nissan Leaf Фото: Nissan

Из каких стран завозят электромобили с пробегом в Украину:

США — 12 602 авто. Германия — 5188 ед. Южная Корея — 4193 ед. Великобритания — 3165 ед. Китай — 2147 ед.

Ранее Фокус рассказывал, что на европейский рынок выходит недорогой конкурент Tesla Model Y и VW ID.5 от BYD.

Также мы писали, что в Украине появился недорогой электрокар за $9900.