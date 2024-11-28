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Авто

Украинцы в 2024 году потратили миллиард долларов на электромобили: самые популярные модели

электромобили в Украине, самые популярные электромобили
Фото: Motor Trend | В 2024 году в Украину завезли более 45 тысяч электрокаров

В Украину активно завозят новые и подержанные электромобили. Больше всего "зеленых" авто импортировали из Китая, США и Германии.

За девять месяцев 2024 года в Украину ввезли 45 361 электромобиль. Их общая таможенная стоимость составила 989 миллионов долларов. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром", ссылаясь на данные Госстата.

Из этого количества 12 619 электрокаров были новыми — на них в целом потратили 334 миллиона долларов. По информации от Федерации автопрома Украины, самые популярные электромобили — Volkswagen ID.4, BYD Song и Honda M-NV, которые собирают в Китае.

Volkswagen ID.4, электромобили в Украине, самые популярные электромобили Fullscreen
Volkswagen ID.4 является самым популярным новым электрокаром
Фото: Volkswagen

Страны-поставщики новых электрокаров в Украину:

  1. Китай — 11 131 авто.
  2. Япония — 472 ед.
  3. Германия — 304 ед.
  4. Великобритания — 247 ед.
  5. Бельгия — 218 ед.
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Подержанных электромобилей привезли 32 742 общей стоимостью 655 миллионов долларов. Наибольшим спросом пользуются Nissan Leaf, Tesla Model 3 и Model Y.

Nissan Leaf, электромобили в Украине, самые популярные электромобили, самые популярные электромобили Fullscreen
В подержанном сегменте лидирует Nissan Leaf
Фото: Nissan

Из каких стран завозят электромобили с пробегом в Украину:

  1. США — 12 602 авто.
  2. Германия — 5188 ед.
  3. Южная Корея — 4193 ед.
  4. Великобритания — 3165 ед.
  5. Китай — 2147 ед.

Ранее Фокус рассказывал, что на европейский рынок выходит недорогой конкурент Tesla Model Y и VW ID.5 от BYD.

Также мы писали, что в Украине появился недорогой электрокар за $9900.