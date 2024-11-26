На европейский рынок выходит недорогой конкурент Tesla Model Y и VW ID.5 от BYD (фото)

Электрический кроссовер BYD Sealion 07 предлагают в версиях мощностью от 231 до 530 сил. Запас хода авто составляет от 550 до 610 км.

В Европе стартуют продажи электрокроссовера BYD Sealion 07. Первой страной, где появилась модель, стала Норвегия — там электрокар будет доступен с января по цене от 469 900 крон (40 200 евро). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Электрический кроссовер предлагают в версиях мощностью от 231 до 530 сил Фото: CarNewsChina

Новый BYD Sealion 07 — 4,8-метровый электрический купе-кроссовер, который является более доступной альтернативой Tesla Model Y и Volkswagen ID.5. Примечательно, что в Китае модель в полтора раза дешевле — стоит от 189 800 юаней (25 000 евро).

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Электромобиль BYD Sealion 07 — первая модель на усовершенствованной платформе 3.0 Evo с более жестким кузовом. Дизайн кроссовера выдержан в новом фирменном стиле — с тоненькими фарами и рельефными боковинами.

В салоне на передней панели установлены два дисплея. Объем багажника электрокроссовера составляет 500 л. Комплектация включает проекцию на лобовое стекло, акустику Dynaudio с функцией караоке и систему полуавтономного движения.

На передней панели установили два дисплея Фото: CarNewsChina

Новый BYD Sealion 07 предлагают в переднеприводных версиях на 231 и 313 л. с., а также в 530-сильном полноприводном варианте. Максимальная скорость ограничена на 225 км/ч. Батарея на 80 кВт∙ч обеспечивает запас хода от 550 до 610 км.

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