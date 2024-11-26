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На европейский рынок выходит недорогой конкурент Tesla Model Y и VW ID.5 от BYD (фото)

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Фото: CarNewsChina | BYD Sealion 07 будут продавать в Европе

Электрический кроссовер BYD Sealion 07 предлагают в версиях мощностью от 231 до 530 сил. Запас хода авто составляет от 550 до 610 км.

В Европе стартуют продажи электрокроссовера BYD Sealion 07. Первой страной, где появилась модель, стала Норвегия — там электрокар будет доступен с января по цене от 469 900 крон (40 200 евро). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

BYD Sealion, новый BYD Sealion 07, кроссовер BYD, электромобиль BYD, электромобиль BYD Fullscreen
Электрический кроссовер предлагают в версиях мощностью от 231 до 530 сил
Фото: CarNewsChina

Новый BYD Sealion 07 — 4,8-метровый электрический купе-кроссовер, который является более доступной альтернативой Tesla Model Y и Volkswagen ID.5. Примечательно, что в Китае модель в полтора раза дешевле — стоит от 189 800 юаней (25 000 евро).

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Электромобиль BYD Sealion 07 — первая модель на усовершенствованной платформе 3.0 Evo с более жестким кузовом. Дизайн кроссовера выдержан в новом фирменном стиле — с тоненькими фарами и рельефными боковинами.

В салоне на передней панели установлены два дисплея. Объем багажника электрокроссовера составляет 500 л. Комплектация включает проекцию на лобовое стекло, акустику Dynaudio с функцией караоке и систему полуавтономного движения.

Салон BYD Sealion 07, новый BYD Sealion 07, кроссовер BYD, электромобиль BYD, электромобиль BYD Fullscreen
На передней панели установили два дисплея
Фото: CarNewsChina

Новый BYD Sealion 07 предлагают в переднеприводных версиях на 231 и 313 л. с., а также в 530-сильном полноприводном варианте. Максимальная скорость ограничена на 225 км/ч. Батарея на 80 кВт∙ч обеспечивает запас хода от 550 до 610 км.

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