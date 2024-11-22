Недорогой электромобиль Toyota станет "зеленым" аналогом Corolla (фото)

Электромобиль Toyota bZ7 — лифтбекн C-класса размером с Corolla. Автомобиль отличается обтекаемым дизайном и получил камеры вместо зеркал заднего вида.

На автосалоне в Гуанчжоу дебютировала новая Toyota bZ7. Электрический лифтбек поступит в продажу с 2025 года. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто отличается стремительным силуэтом Фото: CarNewsChina

Toyota bZ7 — электрический лифтбек C-класса размером с Corolla. Его дизайн выдержан в стилистике других моделей семейства Toyota bZ — с выраженным "носом" и тоненькими диодными фарами.

Вместе с тем, электрокар Toyota bZ7 отличается стремительным силуэтом с аркообразной крышей. Вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

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Электромобиль Toyota bZ7 будут производить в Китае на предприятии GAC — это призвано снизить стоимость модели. В основе авто лежит электрическая платформа e-TNGA. Характеристики Toyota bZ7 пока держатся в секрете, известно лишь, что силовую установку для электрокара разрабатывает BYD.

Продажи электрокара стартуют в 2025 году Фото: CarNewsChina

Другие электромобили Toyota, построенные на архитектуре e-TNGA, выпускаются в версиях мощностью от 184 до 313 л. с. с аккумуляторными батареями емкостью от 50,3 до 72,8 кВт∙ч. Запас хода отдельных моделей достигает 600 км.

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