В Украине стартовали продажи новой Toyota Camry 2024: комплектации и цены (фото)

Седан Toyota Camry изменился внешне и стал более современным внутри, а его комплектацию расширили. Модель доступна в бензиновой и гибридной версиях.

Новая Toyota Camry вышла на украинский рынок. Продажи седана стартовали с 15 ноября. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota в Украине.

Седан Toyota Camry 2024 подрос до 4,92 м в длину и сохранил знакомый профиль, хотя стал немного ниже. А вот передняя часть авто полностью новая и выдержана в современном стиле Toyota. Авто получило узкие фары, выраженный "нос" и широкую решетку радиатора.

Седан предлагают в бензиновой и гибридной версиях Фото: Toyota

В салоне декор на передней панели напоминает струны гитары. Новая Toyota Camry получила цифровой щиток приборов и увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин.

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Седан Toyota Camry сохранил 2,5-литровую бензиновую четверку на 204 л. с., которая работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Гибридная версия модели стала мощнее (230 л. с.) и экономичнее — расходует 4 л на 100 км в смешанном цикле.

В салоне появилась цифровая панель приборов Фото: Toyota

Базовая комплектация Toyota Camry Comfort (от 1 440 760 гривен) расширена — есть доступ без ключа, двухзонный климат-контроль, навигация, датчики света и дождя, камера, подогрев кресел, электропривод сиденья водителя и комплекс безопасности Toyota Safety Sense.

Топовый вариант Premium (от 1 964 130 гривен) предлагается только в гибридном исполнении. Он добавляет 18-дюймовые диски, кожаный салон, трехзонный климат-контроль, проекцию на лобовое стекло, камеры кругового обзора, электропривод и обогрев руля, регулировку и подогрев задних кресел.

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