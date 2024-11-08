На украинский рынок вышли новые британские внедорожники INEOS (фото)

Новый INEOS Grenadier имеет рамную конструкцию, неразрезные мосты и блокировку дифференциалов. Внедорожник комплектуют 3,0-литровыми бензиновой и дизельной шестерками BMW.

В Украине появился новый автомобильный бренд INEOS, который специализируется на внедорожниках. Под Киевом состоялась презентация моделей семейства Grenadier. Их подробности опубликовали на сайте украинского представительства бренда.

INEOS — детище британского миллиардера сэра Джима Рэдклиффа. Он является фанатом классических Land Rover Defender и изначально планировал приобрести лицензию, чтобы возобновить их производство.

Внедорожник комплектуют бензиновыми и дизельными шестерками BMW

Когда это не удалось, то Джим Рэдклифф решил создать собственное авто. Новый INEOS Grenadier напоминает Land Rover внешне и имеет рамную конструкцию, однако это полностью самостоятельная модель.

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INEOS Grenadier в Украине доступен в трех модификациях. Стандартный пятиместный внедорожник стоит от 4 137 239 гривен, грузовой фургон Utility Wagon — от 3 963 964 гривен, а четырехдверный пикап Quartermaster — от 3 690 179 гривен.

Пикап INEOS Grenadier Quartermaster

Внедорожники INEOS Grenadier отличаются оригинальной компоновкой салона в авиационном стиле — с огромным количеством переключателей. Показания приборов выводятся на центральный дисплей.

Авто отличается оригинальной компоновкой салона и оригинальной компоновкой Фото: Autocar

Новый INEOS Grenadier предлагается с 3,0-литровыми турбошестернями BMW — 286-сильной бензиновой и 249-сильной дизельной. Обе версии оснащены 8-ступенчатым автоматом и полным приводом с понижающей передачей. Авто имеет неразрезные мосты, его клиренс составляет 264 мм, угол въезда — 35,5°, а съезда — 36,1°.

Кстати, недавно в Украине дебютировал еще один рамный внедорожник — новый Toyota Land Cruiser Prado.

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