На український ринок вийшли нові британські позашляховики INEOS (фото)

Новий INEOS Grenadier має рамну конструкцію, нерозрізні мости та блокування диференціалів. Позашляховик комплектують 3,0-літровими бензиновою та дизельною шістками BMW.

В Україні з’явився новий автомобільний бренд INEOS, який спеціалізується на позашляховиках. Під Києвом відбулася презентація моделей сімейства Grenadier. Їх подробиці опублікували на сайті українського представництва бренду.

INEOS — дітище британського мільярдера сера Джима Редкліффа. Він є фанатом класичних Land Rover Defender і спочатку планував придбати ліцензію, аби відновити їх виробництво.

Позашляховик комплектують бензиновими і дизельними шістками BMW

Коли це не вдалося, то Джим Редкліфф вирішив створити власне авто. Новий INEOS Grenadier нагадує Land Rover зовні та має рамну конструкцію, проте це повністю самостійна модель.

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INEOS Grenadier в Україні доступний у трьох модифікаціях. Стандартний п’ятимісний позашляховик коштує від 4 137 239 гривень, вантажний фургон Utility Wagon — від 3 963 964 гривень, а чотиридверний пікап Quartermaster — від 3 690 179 гривень.

Пікап INEOS Grenadier Quartermaster

Позашляховики INEOS Grenadier вирізняються оригінальним компонуванням салону в авіаційному стилі – з величезною кількістю перемикачів. Покази приладів виводяться на центральний дисплей.

Авто вирізняється оригінальним компонуванням салоном Фото: Autocar

Новий INEOS Grenadier пропонують із 3,0-літровими турбошістками BMW — 286-сильною бензиновою та 249-сильною дизельною. Обидві версії оснащені 8-ступінчастим автоматом та повним приводом зі знижувальною передачею. Авто має нерозрізні мости, його кліренс становить 264 мм, кут в’їзду – 35,5°, а зʼїзду – 36,1°.

До речі, нещодавно в Україні дебютував ще один рамний позашляховик — новий Toyota Land Cruiser Prado.

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