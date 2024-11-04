Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

Новий британський позашляховик за $28500 стане доступною альтернативою Toyota Prado (фото)

LDV D90, новий LDV D90, LDV D90 2025, позашляховик LDV
Фото: SAIC | Дизайн LDV D90 став виразнішим

Новий LDV D90 — п'ятиметровий позашляховик із брутальним дизайним і просторим салоном. Рамна модель дебютувала у 250-сильній бензиновій версії, а пізніше запропонують дизельний варіант.

Related video

Британський бренд LDV виводить на ринок друге покоління моделі D90. Великий рамний позашляховик почали продавати в Австралії. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Новий LDV D90 – експортна версія китайського Maxus Territory. Річ у тім, що обидві марки належать концерну SAIC. Позашляховик коштує від 43 147 австралійських доларів ($28 500).

LDV D90 2025, LDV D90, новий LDV D90, позашляховик LDV Fullscreen
Довжина позашляховика перевищує 5 метрів
Фото: SAIC

Авто стане доступною альтернативою Toyota Land Cruiser Prado, хоча дещо більше за розмірами за японську модель.

Габарити LDV D90:

  • довжина — 5046 мм;
  • ширина — 2016 мм;
  • висота — 1870 мм;
  • колісна база — 2950 мм;
  • кліренс — 246 мм.
салон LDV D90, новий LDV D90, LDV D90 2025, позашляховик LDV Fullscreen
На передній панелі встановили два дисплеї
Фото: SAIC

LDV D90 вирізняється брутальним рубаним дизайном із високим капотом та розширеними крилами. У нього чимала решітка радіатора і "двоповерхові" фари, а ліхтарі з’єднані діодною смугою.

У салоні LDV D90 встановлено цифровий щиток приладів та великий 12,3-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високим центральним тунелем. Доступні версії моделі на 5 і 7 місць. Об’єм багажника становить 343 л з трьома рядами крісел, 1350 л – з двома і 2382 л – з одним.

салон LDV D90 2025, новий LDV D90, LDV D90 2025, позашляховик LDV Fullscreen
Доступні версії моделі на 5 та 7 місць
Фото: SAIC

Базова комплектація LDV D90 Mode включає безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, камеру, відеореєстратор, підігрів сидінь, датчики дощу і світла.

Важливо
Nissan створив розкішний позашляховик для елітного пікніку (фото)
Nissan створив розкішний позашляховик для елітного пікніку (фото)

Варіант Executive додає підігрів керма, люк і електропривід сидіння водія. Для LDV D90 обов’язковими є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контроль "сліпих" зон.

багажник LDV D90, новий LDV D90, LDV D90 2025, позашляховик LDV Fullscreen
Об'єм багажника становить 343-2382 л
Фото: SAIC

Новий LDV D90 дебютував у Австралії з 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 250 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Середня витрата пального становить 9,1-9,4 л/100 км. Пізніше у деяких країнах запропонують економічніший 218-сильний турбодизель такого ж об’єму.

Повний привід у LDV D90 доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Також є позашляховий круїз-контроль Crawl Control та набір режимів для різних типів бездоріжжя.

До речі, нещодавно SAIC презентував недорогий електрокросовер MG для Європи.

Також Фокус розповідав про надпотужний 980-сильний "Гелендваген".