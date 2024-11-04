Новий британський позашляховик за $28500 стане доступною альтернативою Toyota Prado (фото)

Новий LDV D90 — п'ятиметровий позашляховик із брутальним дизайним і просторим салоном. Рамна модель дебютувала у 250-сильній бензиновій версії, а пізніше запропонують дизельний варіант.

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Британський бренд LDV виводить на ринок друге покоління моделі D90. Великий рамний позашляховик почали продавати в Австралії. Про це повідомляє сайт Car Expert.

Новий LDV D90 – експортна версія китайського Maxus Territory. Річ у тім, що обидві марки належать концерну SAIC. Позашляховик коштує від 43 147 австралійських доларів ($28 500).

Довжина позашляховика перевищує 5 метрів Фото: SAIC

Авто стане доступною альтернативою Toyota Land Cruiser Prado, хоча дещо більше за розмірами за японську модель.

Габарити LDV D90:

довжина — 5046 мм;

ширина — 2016 мм;

висота — 1870 мм;

колісна база — 2950 мм;

кліренс — 246 мм.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: SAIC

LDV D90 вирізняється брутальним рубаним дизайном із високим капотом та розширеними крилами. У нього чимала решітка радіатора і "двоповерхові" фари, а ліхтарі з’єднані діодною смугою.

У салоні LDV D90 встановлено цифровий щиток приладів та великий 12,3-дюймовий тачскрін, а передні крісла розділені високим центральним тунелем. Доступні версії моделі на 5 і 7 місць. Об’єм багажника становить 343 л з трьома рядами крісел, 1350 л – з двома і 2382 л – з одним.

Доступні версії моделі на 5 та 7 місць Фото: SAIC

Базова комплектація LDV D90 Mode включає безключовий доступ, роздільний клімат-контроль, камеру, відеореєстратор, підігрів сидінь, датчики дощу і світла.

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Варіант Executive додає підігрів керма, люк і електропривід сидіння водія. Для LDV D90 обов’язковими є адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контроль "сліпих" зон.

Об'єм багажника становить 343-2382 л Фото: SAIC

Новий LDV D90 дебютував у Австралії з 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 250 к. с. та 8-ступінчастою автоматичною КПП. Середня витрата пального становить 9,1-9,4 л/100 км. Пізніше у деяких країнах запропонують економічніший 218-сильний турбодизель такого ж об’єму.

Повний привід у LDV D90 доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів. Також є позашляховий круїз-контроль Crawl Control та набір режимів для різних типів бездоріжжя.

До речі, нещодавно SAIC презентував недорогий електрокросовер MG для Європи.

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