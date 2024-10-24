В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: подробиці та ціни (фото)

Новий Toyota Land Cruiser Prado кардинально змінився зовні та отримав сучасний турбомотор. Седан Camry став сучаснішим, потужнішим та багатше оснащений.

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На український ринок виходять одразу дві моделі Toyota – нові покоління седана Camry та позашляховика Land Cruiser Prado. Презентація авто відбулася в Києві, яку також відвідав редактор Фокусу Тарас Брязгунов.

Нова Toyota Camry 2024

Седан Toyota Camry зберігає знайомий силует, але його передня частина витримана в новому фірмовому стилі – з вираженим "носом", вузькими фарами та широкою радіаторною решіткою. У салоні встановили цифрову панель приладів та великий 12,3-дюймовий тачскрін.

Фото: Тарас Брязгунов

Toyota Camry 2024 буде доступною у двох версіях. Бензиновий варіант оснащений 2,5-літровою четвіркою на 204 к. с. та 8-ступінчастим автоматом. Седан здатен розігнатися до 100 км/год за 8,9 с і розвинути 210 км/год, а витрата пального складає 6,5 л/100 км у змішаному циклі.

Також буде доступний 230-сильний гібрид Toyota Camry, який швидший (7,2 с до сотні) та економічніший – 4 л на 100 км.

Фото: Тарас Брязгунов

Базова комплектація Toyota Camry Comfort (від 1 437 140 гривень) включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, навігацію, датчики світла і дощу, підігрів крісел, електропривід сидіння водія і комплекс безпеки Toyota Safety Sense.

Версія Prestige (від 1 633 655 гривень) додає шкіряний салон, 18-дюймові диски, електропривід крісла пасажира та обігрів керма.

Топовий варіант Premium (від 1 959 195 гривень) оснащений проєкцією на лобове скло, тризонним клімат-контролем, камерами кругового огляду, електроприводом і регулюванням задніх крісел.

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Новий Toyota Land Cruiser Prado

Рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado більший за попередника (4,92 м у довжину) та кардинально інше зовні – вирізняється рубаним дизайном в ретростилі і нагадує класичні моделі FJ40 та 70 серії. У нього високий капот, масивні бампери та продовгуваті фари.

Рубані лінії переважають і в салоні Toyota Land Cruiser Prado. Позашляховик отримав цифровий щиток приладів та великий сенсорний дисплей із діагоналлю до 12,3 дюйма.

Фото: Тарас Брязгунов

Базова комплектація Toyota Land Cruiser Prado Elegance (від 2 397 950 гривень) включає 18-дюймові диски, безключовий доступ, підігрів та вентиляцію сидінь, бездротову зарядку для смартфонів, набір систем безпеки.

Найдорожчий варіант Premium (від 2 768 090 гривень) оснащений шкіряним салоном, 20-дюймовими дисками, матричними фарами, проєкцією на лобове скло, електроприводом сидінь і кермової колонки, холодильником, камерами кругового огляду, підігрівом та вентиляцією задніх крісел.

Фото: Тарас Брязгунов

Новий Toyota Land Cruiser Prado доступний з перевіреним 2,8-літровим турбодизелем на 205 к. с. та з новим 2,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 282 к. с.. У парі з ним працює 8-ступінчастий автомат, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.

Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Кліренс Toyota Land Cruiser Prado становить 215 мм, кут в'їзду — 30°, а з'їзду — 22°. Крім того, позашляховик отримав систему допомоги на спуску Downhill Assist Control, позашляховий круїз-контроль Crawl Control і режими для різних типів бездоріжжя (Multi-Terrain Select).

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