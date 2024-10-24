В Україні презентували нові Toyota Camry та Land Cruiser Prado: подробиці та ціни (фото)
Новий Toyota Land Cruiser Prado кардинально змінився зовні та отримав сучасний турбомотор. Седан Camry став сучаснішим, потужнішим та багатше оснащений.
На український ринок виходять одразу дві моделі Toyota – нові покоління седана Camry та позашляховика Land Cruiser Prado. Презентація авто відбулася в Києві, яку також відвідав редактор Фокусу Тарас Брязгунов.
Нова Toyota Camry 2024
Седан Toyota Camry зберігає знайомий силует, але його передня частина витримана в новому фірмовому стилі – з вираженим "носом", вузькими фарами та широкою радіаторною решіткою. У салоні встановили цифрову панель приладів та великий 12,3-дюймовий тачскрін.
Toyota Camry 2024 буде доступною у двох версіях. Бензиновий варіант оснащений 2,5-літровою четвіркою на 204 к. с. та 8-ступінчастим автоматом. Седан здатен розігнатися до 100 км/год за 8,9 с і розвинути 210 км/год, а витрата пального складає 6,5 л/100 км у змішаному циклі.
Також буде доступний 230-сильний гібрид Toyota Camry, який швидший (7,2 с до сотні) та економічніший – 4 л на 100 км.
Базова комплектація Toyota Camry Comfort (від 1 437 140 гривень) включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, навігацію, датчики світла і дощу, підігрів крісел, електропривід сидіння водія і комплекс безпеки Toyota Safety Sense.
Версія Prestige (від 1 633 655 гривень) додає шкіряний салон, 18-дюймові диски, електропривід крісла пасажира та обігрів керма.
Топовий варіант Premium (від 1 959 195 гривень) оснащений проєкцією на лобове скло, тризонним клімат-контролем, камерами кругового огляду, електроприводом і регулюванням задніх крісел.Важливо
Новий Toyota Land Cruiser Prado
Рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado більший за попередника (4,92 м у довжину) та кардинально інше зовні – вирізняється рубаним дизайном в ретростилі і нагадує класичні моделі FJ40 та 70 серії. У нього високий капот, масивні бампери та продовгуваті фари.
Рубані лінії переважають і в салоні Toyota Land Cruiser Prado. Позашляховик отримав цифровий щиток приладів та великий сенсорний дисплей із діагоналлю до 12,3 дюйма.
Базова комплектація Toyota Land Cruiser Prado Elegance (від 2 397 950 гривень) включає 18-дюймові диски, безключовий доступ, підігрів та вентиляцію сидінь, бездротову зарядку для смартфонів, набір систем безпеки.
Найдорожчий варіант Premium (від 2 768 090 гривень) оснащений шкіряним салоном, 20-дюймовими дисками, матричними фарами, проєкцією на лобове скло, електроприводом сидінь і кермової колонки, холодильником, камерами кругового огляду, підігрівом та вентиляцією задніх крісел.
Новий Toyota Land Cruiser Prado доступний з перевіреним 2,8-літровим турбодизелем на 205 к. с. та з новим 2,4-літровим бензиновим турбомотором потужністю 282 к. с.. У парі з ним працює 8-ступінчастий автомат, а повний привід доповнений знижувальною передачею та блокуваннями диференціалів.
Кліренс Toyota Land Cruiser Prado становить 215 мм, кут в'їзду — 30°, а з'їзду — 22°. Крім того, позашляховик отримав систему допомоги на спуску Downhill Assist Control, позашляховий круїз-контроль Crawl Control і режими для різних типів бездоріжжя (Multi-Terrain Select).
До речі, нещодавно в Україні презентували і преміального побратима Toyota Land Cruiser 250 — новий Lexus GX 550.
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