В Украине презентовали новые Toyota Camry и Land Cruiser Prado: подробности и цены (фото)

Новый Toyota Land Cruiser Prado кардинально изменился внешне и получил современный турбомотор. Седан Camry стал современнее, мощнее и богаче оснащен.

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На украинский рынок выходят сразу две модели Toyota — новые поколения седана Camry и внедорожника Land Cruiser Prado. Презентация авто состоялась в Киеве, которую также посетил редактор Фокуса Тарас Брязгунов.

Новая Toyota Camry 2024 года

Седан Toyota Camry сохраняет знакомый силуэт, но его передняя часть выдержана в новом фирменном стиле — с выраженным "носом", узкими фарами и широкой радиаторной решеткой. В салоне установили цифровую панель приборов и большой 12,3-дюймовый тачскрин.

Фото: Тарас Брязгунов

Toyota Camry 2024 будет доступна в двух версиях. Бензиновый вариант оснащен 2,5-литровой четверкой на 204 л. с. и 8-ступенчатым автоматом. Седан способен разогнаться до 100 км/ч за 8,9 с и развить 210 км/ч, а расход топлива составляет 6,5 л/100 км в смешанном цикле.

Также будет доступен 230-сильный гибрид Toyota Camry, который быстрее (7,2 с до сотни) и экономичнее — 4 л на 100 км.

Фото: Тарас Брязгунов

Базовая комплектация Toyota Camry Comfort (от 1 437 140 гривен) включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, навигацию, датчики света и дождя, подогрев кресел, электропривод сиденья водителя и комплекс безопасности Toyota Safety Sense.

Версия Prestige (от 1 633 655 гривен) добавляет кожаный салон, 18-дюймовые диски, электропривод кресла пассажира и обогрев руля.

Топовый вариант Premium (от 1 959 195 гривен) оснащен проекцией на лобовое стекло, трехзонным климат-контролем, камерами кругового обзора, регулировкой и подогревом задних кресел.

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Новый Toyota Land Cruiser Prado

Рамный внедорожник Toyota Land Cruiser Prado больше предшественника (4,92 м в длину) и кардинально другой внешне — отличается рубленым дизайном в ретростиле и напоминает классические модели FJ40 и 70 серии. У него высокий капот, массивные бамперы и продолговатые фары.

Рубленые линии преобладают и в салоне Toyota Land Cruiser Prado. Внедорожник получил цифровой щиток приборов и большой сенсорный дисплей с диагональю до 12,3 дюйма.

Фото: Тарас Брязгунов

Базовая комплектация Toyota Land Cruiser Prado Elegance (от 2 397 950 гривен) включает 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, подогрев и вентиляцию сидений, беспроводную зарядку для смартфонов, набор систем безопасности.

Самый дорогой вариант Premium (от 2 768 090 гривен) оснащен кожаным салоном, 20-дюймовыми дисками, матричными фарами, проекцией на лобовое стекло, электроприводом сидений и рулевой колонки, холодильником, камерами кругового обзора, подогревом и вентиляцией задних кресел.

Фото: Тарас Брязгунов

Новый Toyota Land Cruiser Prado доступен с проверенным 2,8-литровым турбодизелем на 205 л. с. и с новым 2,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 282 л. с.. В паре с ним работает 8-ступенчатый автомат, а полный привод дополнен понижающей передачей и блокировками дифференциалов.

Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов

Клиренс Toyota Land Cruiser Prado составляет 215 мм, угол въезда — 30°, а съезда — 22°. Кроме того, внедорожник получил систему помощи на спуске Downhill Assist Control, внедорожный круиз-контроль Crawl Control и режимы для разных типов бездорожья (Multi-Terrain Select).

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