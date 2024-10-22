В Украине появился новый Lexus GX 550: цены и подробности (фото)

Новый Lexus GX 550 изменился внешне и стал современнее внутри, а линейку модели пополнила внедорожная версия. Под капотом авто установлен 354-сильный V6 твин-турбо.

Related video

На украинский рынок вышел новый Lexus GX третьего поколения. Рамный внедорожник официально презентовали в Карпатах и одно из первых ввезенных авто уже заметили в Киеве возле столичного автосалона японского бренда. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Внедорожник Lexus GX 550 построен на новой рамной платформе GA-F: он подрос до 5 м в длину и стал просторнее. Авто отличается совершенно новым рубленым дизайном и имеет широкую решетку радиатора и продолговатые фары.

В салоне Lexus GX 550 установили цифровую панель приборов и 14-дюймовый тачскрин. К тому же, улучшено качество внутренней отделки.

Большие изменения произошли и под капотом — вместо атмосферного V8 установлен новый 3,5-литровый V6 твин-турбо. Он мощнее (354 л.с.), а его крутящий момент вырос почти на 50% — до 650 Н∙м.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Lexus

С новым 10-ступенчатым автоматом разгон до 100 км/ч занимает 6,5 с, а максимальная скорость ограничена на 180 км/ч. Новый Lexus GX 550 способен буксировать 3,5-тонный прицеп. Конечно же, сохранен полный привод с понижающей передачей.

Важно

Lexus показал мощный премиальный внедорожник с малым расходом топлива (фото)

На официальном сайте Lexus уже опубликованы комплектации модели. Базовым является новый вариант повышенной проходимости Overtrail (от 4 142 469 гривен) с 18-дюймовыми внедорожными шинами, пластиковыми накладками, дополнительной защитой днища, блокировкой заднего дифференциала и системой кинетической стабилизации подвески (E-KDSS).

Салон внедорожника стал просторнее Фото: Lexus

К тому же, новый Lexus GX 550 Overtrail оснащен двухзонным климат-контролем, электропакетом, парковочным автопилотом, навигацией, камерами кругового обзора, аудиосистемой с 10 динамиками, адаптивным круиз-контролем, набором систем безопасности, подогревом всех кресел и руля, вентиляцией передних сидений.

Lexus GX 550 оснастили 354-сильным V6 твин-турбо Фото: Lexus

Lexus GX 550 Luxury+ (от 4 323 309 гривен) добавляет 22-дюймовые диски, отделку салона дорогой кожей, люк, проекцию на лобовое стекло, электропривод подножек и акустику Mark Levinson с 21 динамиками.

Кстати, на украинский рынок выходит и новая Toyota Camry 2024. Седан будет доступен в бензиновой и гибридной версиях.

Также Фокус рассказывал, что в Украине обнаружили 17-летний внедорожник Lexus в новом состоянии.