Lexus показал мощный премиальный внедорожник с малым расходом топлива (фото)

Гибрид Lexus LX 700h оснащен 3,5-литровым V6 твин-турбо и электромотором общей мощностью более 400 сил. В линейке модели появилась внедорожная версия.

Related video

Линейку Lexus LX 2025 пополнит гибридная модификация 700h. Внедорожник поступит в продажу до конца года, а пока на официальном сайте японского бренда показали первые его фото.

Внедорожник оснастили 3,5-литровым V6 твин-турбо и электромотором Фото: Lexus

Важно

На украинский рынок выходит новая Toyota Camry 2025: комплектации и цены (фото)

Новый Lexus LX 700h сохраняет 3,5-литровый бензиновый V6 твин-турбо, однако его дополнили электромотором. Характеристики гибридной установки пока не раскрывают, однако известно, что на родственных Toyota Tundra и Sequoia она развивает 443 л.с. и 790 Н∙м. Сохранены 10-ступенчатый автомат и полный привод с понижающей передачей.

Lexus LX 700h Overtrail Фото: Lexus

Масса Lexus LX 700h выросла до 2780 кг за счет самого гибридного привода и дополнительных элементов жесткости. Отмечается, что силовая установка защищена от влаги и может быть полностью отключена в случае неисправности. Также есть функция питания электроприборов от авто.

В салоне установили новые сиденья Фото: Lexus

Примечательно, что ею могут оснастить и новый внедорожный вариант Lexus LX 700h Overtrail с черным декором и большими шинами размером 265/70 R18. Он способен преодолевать броды глубиной 70 см. Кроме того, все Lexus LX 2025 получили улучшенную виртуальную панель приборов и новые передние сиденья.

Кстати, вскоре на украинском рынке появится новый Lexus GX и цены на него уже объявлены.

Также Фокус рассказывал о 17-летней капсуле времени Lexus LX в Украине.