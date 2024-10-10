Lexus показав потужний преміальний позашляховик з малою витратою палива (фото)

Гібрид Lexus LX 700h оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо та електромотором загальною потужністю понад 400 сил. У лінійці моделі з'явилася позашляхова версія.

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Лінійку Lexus LX 2025 поповнить гібридна модифікація 700h. Позашляховик надійде в продаж до кінця року, а поки на офіційному сайті японського бренду показали перші його фото.

Позашляховик оснастили 3,5-літровим V6 твін-турбо та електромотором Фото: Lexus

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Новий Lexus LX 700h зберігає 3,5-літровий бензиновий V6 твін-турбо, проте його доповнили електромотором. Характеристики гібридної установки поки не розкривають, проте відомо, що на споріднених Toyota Tundra та Sequoia вона розвиває 443 к. с. і 790 Н∙м. Збережені 10-ступінчастий автомат та повний привід зі знижувальною передачею.

Lexus LX 700h Overtrail Фото: Lexus

Маса Lexus LX 700h зросла до 2780 кг за рахунок самого гібридного приводу та додаткових елементів жорсткості. Зазначається, що силова установка захищена від вологи та може бути повністю відімкнута у випадку несправності. Також є функція живлення електроприладів від авто.

У салоні встановили нові сидіння Фото: Lexus

Примітно, що нею можуть оснастити і новий позашляховий варіант Lexus LX 700h Overtrail з чорним декором і великими шинами розміром 265/70 R18. Він здатен долати броди глибиною 70 см. Крім того, усі Lexus LX 2025 отримали покращену віртуальну панель приладів і нові передні сидіння.

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