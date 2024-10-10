Lexus показав потужний преміальний позашляховик з малою витратою палива (фото)
Гібрид Lexus LX 700h оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо та електромотором загальною потужністю понад 400 сил. У лінійці моделі з'явилася позашляхова версія.
Лінійку Lexus LX 2025 поповнить гібридна модифікація 700h. Позашляховик надійде в продаж до кінця року, а поки на офіційному сайті японського бренду показали перші його фото.Важливо
Новий Lexus LX 700h зберігає 3,5-літровий бензиновий V6 твін-турбо, проте його доповнили електромотором. Характеристики гібридної установки поки не розкривають, проте відомо, що на споріднених Toyota Tundra та Sequoia вона розвиває 443 к. с. і 790 Н∙м. Збережені 10-ступінчастий автомат та повний привід зі знижувальною передачею.
Маса Lexus LX 700h зросла до 2780 кг за рахунок самого гібридного приводу та додаткових елементів жорсткості. Зазначається, що силова установка захищена від вологи та може бути повністю відімкнута у випадку несправності. Також є функція живлення електроприладів від авто.
Примітно, що нею можуть оснастити і новий позашляховий варіант Lexus LX 700h Overtrail з чорним декором і великими шинами розміром 265/70 R18. Він здатен долати броди глибиною 70 см. Крім того, усі Lexus LX 2025 отримали покращену віртуальну панель приладів і нові передні сидіння.
До речі, невдовзі на українському ринку з'явиться новий Lexus GX і ціни на нього вже оголошені.
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