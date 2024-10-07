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На український ринок виходить новий позашляховик Lexus GX: комплектації та ціни (фото)

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Фото: Lexus | Дизайн Lexus GX кардинально змінився

Новий Lexus GX став більшим та змінився зовні. Позашляховик багато укомплектований у базовій версії та отримав новий V6 твін-турбо потужністю 354 к. с.

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Позашляховик підріс у розмірах
Фото: Lexus

Новий Lexus GX 550 підріс майже до 5 м у довжину та кардинально змінився зовні – його дизайн став більш кутастим. У салоні встановили цифровий щиток приладів та великий 14-дюймовий тачскрін.

Позашляховик Lexus GX 550 оснащений 3,5-літровим V6 твін-турбо на 354 к. с. У парі з ним працює 10-ступінчаста автоматична КПП, а повний привід доповнений знижувальною передачею.

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На передній панелі встановлено два дисплеї
Фото: Lexus

Ціна Lexus GX в Україні стартує з 4 124 469 гривень, причому базовою є нова версія Overland із пластиковим обвісом, 18-дюймовими позашляховими шинами, блокуванням заднього диференціалу, набором режимів для бездоріжжя та стабілізаторами, які відключаються.

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Крім того, комплектація Lexus GX включає салон, двозонний клімат-контроль, повний електропакет, акустику з 10 динаміками, паркувальний автопілот, камери кругового огляду, навігацію, адаптивний круїз-контроль, підігрів усіх сидінь і керма, вентиляцію передніх крісел та набір систем безпеки.

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Фото: Lexus

Топовий варіант Luxury+Pano (від 4 390 713 гривень) додає оздоблення дорогою шкірою, проєкцію на лобове скло, панорамний дах та аудіосистему Mark Levinson із 21 динаміками.

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