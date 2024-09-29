В Україні з'явився екстремальний 800-сильний "Гелендваген" для бездоріжжя (фото)

Новий Brabus 800 4×4² має портальні мости та великі позашляхові шини, а його кліренс сягає 350 мм. Позашляховик оснащений 800-сильним V8 твін-турбо.

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У Києві помітили новий Brabus 800 4×4². Надпотужний варіант "Гелендвагена" призначений для бездоріжжя. Світлини авто опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Позашляховик Brabus 800 4×4² створений на базі екстремального Mercedes-AMG G63 4x4². Він зберігає великі позашляхові шини діаметром 22 дюйми та портальні мости, а його кліренс становить 350 мм. Автомобіль може долати 45-градусні підйоми та броди глибиною до 90 см.

Цифровий індекс у назві свідчить про те, що потужність 4,0-літрового V8 твін-турбо збільшили з 585 до 800 к. с. Піковий крутний момент виріс із 850 до 1000 Н∙м. Такий позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год займає 4,6 с, а його максимальна швидкість обмежена на 210 км/год. Тюнінг "Гелендвагена" включає і новий боковий вихлоп.

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Від стандартного Mercedes-AMG G63 4x4² варіант Brabus 800 відрізняється карбоновими капотом, декором та розширювачами арок. Також встановлено додаткове освітлення. Карбон разом із дорогою шкірою з’явився і у внутрішньому оздобленні.

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