На украинский рынок выходит новая Toyota Camry 2025: комплектации и цены (фото)

Новая Toyota Camry стала более современной и богаче оснащена. Большой седан предложат в бензиновой и гибридной модификациях.

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В Украине стартуют продажи Toyota Camry нового поколения. Седан D-класса будет доступен с 24 октября. Информация о нем появилась на сайте представительства Toyota в Украине.

Новая Toyota Camry 2025 подросла до 4,92 м в длину и стала более выразительной на вид. Дизайн передней части выдержан в новом фирменном стиле — с тоненькими диодными фарами и широкой решеткой радиатора.

Седан предложат в бензиновой и гибридной версиях Фото: Toyota

В салоне появились цифровой щиток приборов и увеличенный 12,3-дюймовый тачскрин. Базовая комплектация Toyota Camry Comfort (от 1 433 520 гривен) расширена и включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, навигацию, камеру, датчики света и дождя, подогрев сидений, электропривод кресла водителя и комплекс безопасности Toyota Safety Sense.

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Вариант Prestige (от 1 629 540 гривен) добавляет кожаный салон, 18-дюймовые диски, электропривод пассажирского сиденья и подогрев руля В топовой версии Premium есть трехзонный климат-контроль, проекция на лобовое стекло, камеры кругового обзора, электропривод и подогрев задних кресел.

В салоне установили цифровой щиток приборов Фото: Toyota

В отличие от ЕС и США, Toyota Camry в Украине сохранит бензиновую версию — именно она первой выйдет на рынок. 2,5-литровая 204-сильная четверка работает в паре с 8-ступенчатым автоматом. Такой седан Toyota способен разогнаться до сотни за 8,9 с и развить 210 км/ч, а средний расход топлива составляет 6,5 л/100 км.

Гибрид Toyota Camry 2025 стал мощнее (230 л. с.) и быстрее — 7,2 с до 100 км/ч. Он расходует в среднем 4 л на 100 км.

Между прочим, на украинский рынок выходит и новый внедорожник Lexus GX 550.

Также Фокус писал, что в Украине появился конкурент Camry — новая Honda Accord.