В Украине появилась новая Honda Accord: подробности и цены (фото)
Новая Honda Accord стала крупнее и сдержаннее на вид, а ее комплектацию расширили. Седан предлагается в бензиновой и гибридной модификациях.
В Украину начали завозить новые Honda Accord одиннадцатого поколения. Один из таких седанов журналист Фокуса сфотографировал в Киеве.
Седан Honda Accord в Украине пока доступен только неофициально: подержанные машины пригоняют из США. Обычно это так называемые "битки", то есть авто после ДТП.
Новая Honda Accord дебютировала в конце 2022 года. Она подросла в размерах и стала сдержаннее и солиднее на вид. Седан теперь больше похож на младшую Honda Civic.
В салоне установлен цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый тачскрин. Авто имеет большой 473-литровый багажник. Базовая комплектация Honda Accord расширена и теперь включает двухзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла, подогрев передних сидений и люк.
Конкретно эта Honda Accord 2023 года оснащена 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 192 л. с. и вариатором. Такие авто в Украине стоят от 25 до 29 тыс. долларов.
В линейке также есть 207-сильный гибрид Honda Accord. Он несколько дороже — стоит от 33 до 40 тыс. долларов.
Кстати, в Украину недавно привезли и первые электромобили Xiaomi, которые имеют запас хода до 830 кми
Также Фокус рассказывал о новом кроссовере Honda для бездорожья.