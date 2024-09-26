В Украине появилась новая Honda Accord: подробности и цены (фото)

Новая Honda Accord стала крупнее и сдержаннее на вид, а ее комплектацию расширили. Седан предлагается в бензиновой и гибридной модификациях.

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В Украину начали завозить новые Honda Accord одиннадцатого поколения. Один из таких седанов журналист Фокуса сфотографировал в Киеве.

Седан Honda Accord в Украине пока доступен только неофициально: подержанные машины пригоняют из США. Обычно это так называемые "битки", то есть авто после ДТП.

Дизайн седана стал более сдержанным Фото: Тарас Брязгунов

Новая Honda Accord дебютировала в конце 2022 года. Она подросла в размерах и стала сдержаннее и солиднее на вид. Седан теперь больше похож на младшую Honda Civic.

Модель выпускают в бензиновой и гибридной версиях Фото: Honda

В салоне установлен цифровой щиток приборов и 12,3-дюймовый тачскрин. Авто имеет большой 473-литровый багажник. Базовая комплектация Honda Accord расширена и теперь включает двухзонный климат-контроль, электропривод водительского кресла, подогрев передних сидений и люк.

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Конкретно эта Honda Accord 2023 года оснащена 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 192 л. с. и вариатором. Такие авто в Украине стоят от 25 до 29 тыс. долларов.

Комплектация Honda Accord расширена Фото: Honda

В линейке также есть 207-сильный гибрид Honda Accord. Он несколько дороже — стоит от 33 до 40 тыс. долларов.

Кстати, в Украину недавно привезли и первые электромобили Xiaomi, которые имеют запас хода до 830 кми

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