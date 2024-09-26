В Україні з'явилася нова Honda Accord: подробиці та ціни (фото)
Нова Honda Accord стала більшою і стриманішою на вигляд, а її комплектацію розширили. Седан пропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.
В Україну почали завозити нові Honda Accord одинадцятого покоління. Один із таких седанів журналіст Фокусу сфотографував у Києві.
Седан Honda Accord в Україні наразі доступний лише неофіційно: вживані машини приганяють зі США. Зазвичай це так звані "битки", тобто авто після ДТП.
Нова Honda Accord дебютувала в кінці 2022 року. Вона підросла у розмірах та стала стриманішою і соліднішою на вигляд. Седан тепер більше схожий на молодшу Honda Civic.
У салоні встановлено цифровий щиток приладів та 12,3-дюймовий тачскрін. Авто має великий 473-літровий багажник. Базова комплектація Honda Accord розширена і тепер включає двозонний клімат-контроль, електропривід водійського крісла, підігрів передніх сидінь і люк.
Конкретно ця Honda Accord 2023 року оснащена 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 192 к. с. та варіатором. Такі авто в Україні коштують від 25 до 29 тис. доларів.
У лінійці також є 207-сильний гібрид Honda Accord. Він дещо дорожчий – коштує від 33 до 40 тис. доларів.
До речі, в Україну нещодавно привезли і перші електромобілі Xiaomi, які мають запас ходу до 830 км.
Також Фокус розповідав про новий кросовер Honda для бездоріжжя.