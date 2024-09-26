В Україні з'явилася нова Honda Accord: подробиці та ціни (фото)

Нова Honda Accord стала більшою і стриманішою на вигляд, а її комплектацію розширили. Седан пропонують у бензиновій та гібридній модифікаціях.

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В Україну почали завозити нові Honda Accord одинадцятого покоління. Один із таких седанів журналіст Фокусу сфотографував у Києві.

Седан Honda Accord в Україні наразі доступний лише неофіційно: вживані машини приганяють зі США. Зазвичай це так звані "битки", тобто авто після ДТП.

Дизайн седана став стриманішим Фото: Тарас Брязгунов

Нова Honda Accord дебютувала в кінці 2022 року. Вона підросла у розмірах та стала стриманішою і соліднішою на вигляд. Седан тепер більше схожий на молодшу Honda Civic.

Модель випускають у бензиновій та гібридній версіях Фото: Honda

У салоні встановлено цифровий щиток приладів та 12,3-дюймовий тачскрін. Авто має великий 473-літровий багажник. Базова комплектація Honda Accord розширена і тепер включає двозонний клімат-контроль, електропривід водійського крісла, підігрів передніх сидінь і люк.

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Конкретно ця Honda Accord 2023 року оснащена 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 192 к. с. та варіатором. Такі авто в Україні коштують від 25 до 29 тис. доларів.

Комплектація Honda Accord розширена Фото: Honda

У лінійці також є 207-сильний гібрид Honda Accord. Він дещо дорожчий – коштує від 33 до 40 тис. доларів.

До речі, в Україну нещодавно привезли і перші електромобілі Xiaomi, які мають запас ходу до 830 км.

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