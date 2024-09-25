Ціни на вживані авто зі США ідуть униз: які моделі здешевшали найбільше (фото)

У США помітно знизилися ціни на автомобілі з пробігом, хоча вони ще не вийшли на рівень 2019 року. Найшвидше дешевшають електромобілі Tesla.

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Вживані авто зі США дешевшають упродовж останнього року. Після різкого злету цін у минулі роки американський авторинок поступово "охолоджується". Про це свідчить дослідження сайту iSeeCars.

Експерти iSeeCars проаналізували 17,9 мільйона оголошень про продаж авто з пробігом віком до 5 років за 2019, 2023 та 2024 роки. Враховуючи, що українці активно завозять із США саме "секонд-хенд", ця статистика може бути корисною.

Частка вживаних авто вартістю до $20 000 на американському ринку зросла до 30,3% Фото: Motor1.com

Дослідження показало, що середня ціна авто з пробігом на американському ринку знизилася на 4,7% порівняно з 2023 роком – із 34 279 до 32 672 доларів. Утім, вона одразу на 40,1% вища, аніж у "доковідному" 2019 році (тоді вона становила $23 314).

Нагадаємо, що через пандемію COVID-19 та кризу напівпровідників виникли перебої з виробництвом авто і на ринку утворився дефіцит нових машин. Саме тому чимало покупців звернули увагу на вживані авто, що й спричинило стрімкий (на 47%) ріст цін на них. Тепер ситуація повільно покращується.

Найбільше втрачає в ціні Tesla Model 3 Фото: Tesla

Крім того, відзначається, що частка авто з пробігом вартістю до $20 000 зросла до 30,3%. У 2019 році вона складала майже 50%, а в 2023 – лише 12,7%.

"Обмежена пропозиція та високий попит призвели до стрімкого зростання цін на вживані автомобілі під час пандемії. Після багатьох років росту за останній рік ми нарешті побачили падіння. Утім, ціни залишаються значно вищими за допандемічний рівень", — наголосив провідний аналітик iSeeCars Карл Брауер.

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Також експерти помітили, що в 2024 році американці купують вживані авто з меншим пробігом, аніж раніше. Зараз у середньому він становить 94,8 тис. км тоді, як у 2023 році сягнув 102,7 тис. км. Одначе, в 2019 році цей показник складав лише 70,8 тис. км.

Jeep Grand Cherokee подешевшав на 9,2% Фото: Stellantis

Визначили і моделі авто, які суттєво подешевшали. Найбільше втратив у ціні електромобіль Tesla Model 3 – він на 22,6% дешевший, аніж торік і навіть на 23,4% дешевший, аніж у 2019 році. Також відзначається зменшення вартості позашляховика Jeep Grand Cherokee (на 9,2%), пікапа Ram 1500 (на 8,2%), кросоверів Ford Explorer та Chevrolet Equinox (по 7,4%).

Які вживані авто зі США найбільше подешевшали в 2024 році:

Tesla Model 3 – подешевшала на 22,6% (середня ціна – $29 045). Jeep Grand Cherokee – 9,2% ($30 956). Ram 1500 – 8,2% ($39 206). Ford Explorer – 7,4% ($32 105). Chevrolet Equinox – 7,4% ($20 942). Toyota Corolla – 6,8% ($19 793). Subaru Outback – 6,7% ($27 348). Honda Accord – 6,6% ($24 817). Honda CR-V – 6,6% ($26 455). Subaru Crosstrek – 6,6% ($24 699). Mazda CX-5 – 6,1% ($24 520). Toyota RAV4 – 6,1% ($27 236). Chevrolet Malibu – 5,9% ($19 123). Hyundai Tucson – 5,9% ($22 368). Honda Civic – 5,6% ($22 879). Toyota Highlander – 5,4% ($34 303). Toyota Camry – 4,6% ($24 284). Chevrolet Silverado – 4,1% ($38 606). Hyundai Elantra – 3,5% ($18 022). GMC Sierra 1500 – 2,7% ($45 904).

Раніше Фокус розповідав, що продажі електромобілів на українському ринку встановили новий рекорд і саме вживані Tesla зі США користуються попитом.

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