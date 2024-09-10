Продажі електрокарів в Україні встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі (фото)
Попит на електромобілі в Україні виріс на 68%. Серед нових моделей найпопулярнішими є електрокари з Китаю, а серед уживаних — Nissan та Tesla.
Продажі електромобілів в Україні продовжують зростати шаленими темпами та бити рекорди. Попри відключення електроенергії, за серпень українці придбали 6445 електрокарів, що на 34% більше, аніж у липні та одразу на 68% перевищує показник серпня минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Переважна більшість цих електрокарів – легкові: 6302 од., із яких 1159 – нові, а 5143 – вживані. Комерційних моделей придбали 143, причому з них лише 5 – нові.
Частка нових електрокарів не змінилася і становить 18%. У цьому сегменті переважають авто з Китаю, причому в лідери вперше вирвався BYD Song Plus.
ТОП 5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні за серпень 2024 року:
- BYD Song Plus – 174 проданих авто.
- Honda M-NV – 169 од.
- Volkswagen ID.4 – 147 од.
- Zeekr 001 – 107 од.
- Nissan Ariya – 83 од.
Серед вживаних електрокарів продовжують лідирувати Nissan Leaf і моделі Tesla.Важливо
Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:
- Nissan Leaf – 658 проданих авто.
- Tesla Model Y – 588 од.
- Tesla Model 3 – 561 од.
- Hyundai Kona – 308 од.
- Volkswagen e-Golf – 289 од.
Усього за 8 місяців 2024 року українці придбали 35,6 тис. електрокарів, із яких 80% були вживаними.
До речі, у серпні в Україні стрімко виріс попит і на автомобілі з пробігом.
Також Фокус розповідав про найпопулярніші нові авто в Україні.