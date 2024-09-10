Продажі електрокарів в Україні встановили новий рекорд: найпопулярніші моделі (фото)

Попит на електромобілі в Україні виріс на 68%. Серед нових моделей найпопулярнішими є електрокари з Китаю, а серед уживаних — Nissan та Tesla.

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Продажі електромобілів в Україні продовжують зростати шаленими темпами та бити рекорди. Попри відключення електроенергії, за серпень українці придбали 6445 електрокарів, що на 34% більше, аніж у липні та одразу на 68% перевищує показник серпня минулого року. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Переважна більшість цих електрокарів – легкові: 6302 од., із яких 1159 – нові, а 5143 – вживані. Комерційних моделей придбали 143, причому з них лише 5 – нові.

BYD Song Plus став найпопулярнішим новим електрокаром Фото: BYD Auto

Частка нових електрокарів не змінилася і становить 18%. У цьому сегменті переважають авто з Китаю, причому в лідери вперше вирвався BYD Song Plus.

ТОП 5 найпопулярніших нових електромобілів в Україні за серпень 2024 року:

BYD Song Plus – 174 проданих авто. Honda M-NV – 169 од. Volkswagen ID.4 – 147 од. Zeekr 001 – 107 од. Nissan Ariya – 83 од.

Nissan Leaf продовжує лідирувати у вживаному сегменті Фото: Вадим Добровольський

Серед вживаних електрокарів продовжують лідирувати Nissan Leaf і моделі Tesla.

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Найпопулярніші електромобілі з пробігом в Україні:

Nissan Leaf – 658 проданих авто. Tesla Model Y – 588 од. Tesla Model 3 – 561 од. Hyundai Kona – 308 од. Volkswagen e-Golf – 289 од.

Усього за 8 місяців 2024 року українці придбали 35,6 тис. електрокарів, із яких 80% були вживаними.

До речі, у серпні в Україні стрімко виріс попит і на автомобілі з пробігом.

Також Фокус розповідав про найпопулярніші нові авто в Україні.