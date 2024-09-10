Продажи электрокаров в Украине установили новый рекорд: самые популярные модели (фото)
Спрос на электромобили в Украине вырос на 68%. Среди новых моделей самыми популярными являются электрокары из Китая, а среди подержанных — Nissan и Tesla.
Продажи электромобилей в Украине продолжают расти бешеными темпами и бить рекорды. Несмотря на отключение электроэнергии, за август украинцы приобрели 6445 электрокаров, что на 34% больше, чем в июле и сразу на 68% превышает показатель августа прошлого года. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
Подавляющее большинство этих электрокаров — легковые: 6302 ед., из которых 1159 — новые, а 5143 — бывшие в употреблении. Коммерческих моделей приобрели 143, причем из них только 5 — новые.
Доля новых электрокаров не изменилась и составляет 18%. В этом сегменте преобладают авто из Китая, причем в лидеры впервые вырвался BYD Song Plus.
ТОП 5 самых популярных новых электромобилей в Украине за август 2024 года:
- BYD Song Plus — 174 проданных авто.
- Honda M-NV — 169 ед.
- Volkswagen ID.4 — 147 ед.
- Zeekr 001 — 107 ед.
- Nissan Ariya — 83 ед.
Среди подержанных электрокаров продолжают лидировать Nissan Leaf и модели Tesla.Важно
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Nissan Leaf — 658 проданных авто.
- Tesla Model Y — 588 ед.
- Tesla Model 3 — 561 ед.
- Hyundai Kona — 308 ед.
- Volkswagen e-Golf — 289 ед.
Всего за 8 месяцев 2024 года украинцы приобрели 35,6 тыс. электрокаров, из которых 80% были бывшими в употреблении.
Кстати, в августе в Украине стремительно вырос спрос и на автомобили с пробегом.
Также Фокус рассказывал о самых популярных новых авто в Украине.