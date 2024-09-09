В Украине резко вырос спрос на подержанные авто: самые популярные модели (фото)
Средний возраст впервые зарегистрированных подержанных авто в Украине составляет 8,6 года. Наибольшим спросом пользуются модели Volkswagen, Renault и Skoda.
Рынок подержанных авто в Украине продемонстрировал существенный рост. За август первую регистрацию прошли более 25,7 тыс. авто с пробегом — это лучший показатель за последние 25 месяцев. Такую статистику публикует ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с июлем отмечается рост на 29%, а по сравнению с августом 2023 года — на 22%. Одной из причин такого скачка может быть предложение правительства ввести 15% военного сбора при первой регистрации авто в Украине(он бы распространялся не только на новые, но и на только что ввезенные подержанные авто).
Средний возраст авто с пробегом — 8,6 года. Почти половина ввезенных машин (46%) — бензиновые, а четверть (25%) — дизельные. Доля электрокаров составляет 20%, гибридов — 5%, а авто с ГБО — 4%.
Лидеры подержанного рынка неизменны — это Volkswagen Golf, Renault Megane и Skoda Octavia.Важно
Самые популярные подержанные авто в Украине за август 2024 года:
- Volkswagen Golf — 1325 зарегистрированных авто.
- Renault Megane — 1037 ед.
- Skoda Octavia — 959 ед.
- Volkswagen Passat — 738 ед.
- Volkswagen Tiguan — 685 ед.
- Audi Q5 — 671 ед.
- Nissan Leaf — 658 ед.
- Tesla Model Y — 588 ед.
- Nissan Rogue — 581 ед.
- Tesla Model 3 — 561 ед.
Всего за 8 месяцев 2024 года в Украине впервые поставили на учет 159 тыс. авто с пробегом, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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