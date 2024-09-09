В Україні різко виріс попит на вживані авто: найпопулярніші моделі (фото)

Середній вік уперше зареєстрованих вживаних авто в Україні становить 8,6 року. Найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen, Renault та Skoda.

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Ринок вживаних авто в Україні продемонстрував суттєве зростання. За серпень першу реєстрацію пройшли понад 25,7 тис. авто з пробігом – це найкращий показник за останні 25 місяців. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf залишається лідером авторинку Фото: Volkswagen

Порівняно з липнем відзначається зростання на 29%, а порівняно з серпнем 2023 року – на 22%. Однією з причин такого скачка може бути пропозиція уряду запровадити 15% військового збору при першій реєстрації авто в Україні (він би розповсюджувався не лише на нові, але й на щойно ввезені вживані авто).

Середній вік авто з пробігом – 8,6 року. Майже половина ввезених машин (46%) – бензинові, а четвертина (25%) – дизельні. Частка електрокарів становить 20%, гібридів – 5%, а авто з ГБО – 4%.

Вживані Renault Megane досить популярні Фото: Renault

Лідери вживаного ринку незмінні – це Volkswagen Golf, Renault Megane та Skoda Octavia.

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Найпопулярніші вживані авто в Україні за серпень 2024 року:

Volkswagen Golf – 1325 зареєстрованих авто. Renault Megane – 1037 од. Skoda Octavia – 959 од. Volkswagen Passat – 738 од. Volkswagen Tiguan – 685 од. Audi Q5 – 671 од. Nissan Leaf – 658 од. Tesla Model Y – 588 од. Nissan Rogue – 581 од. Tesla Model 3 – 561 од.

Усього за 8 місяців 2024 року в Україні вперше поставили на облік 159 тис. авто з пробігом, що на четверть більше, аніж за аналогічний період минулого року.

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