В Україні різко виріс попит на вживані авто: найпопулярніші моделі (фото)
Середній вік уперше зареєстрованих вживаних авто в Україні становить 8,6 року. Найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen, Renault та Skoda.
Ринок вживаних авто в Україні продемонстрував суттєве зростання. За серпень першу реєстрацію пройшли понад 25,7 тис. авто з пробігом – це найкращий показник за останні 25 місяців. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".
Порівняно з липнем відзначається зростання на 29%, а порівняно з серпнем 2023 року – на 22%. Однією з причин такого скачка може бути пропозиція уряду запровадити 15% військового збору при першій реєстрації авто в Україні (він би розповсюджувався не лише на нові, але й на щойно ввезені вживані авто).
Середній вік авто з пробігом – 8,6 року. Майже половина ввезених машин (46%) – бензинові, а четвертина (25%) – дизельні. Частка електрокарів становить 20%, гібридів – 5%, а авто з ГБО – 4%.
Лідери вживаного ринку незмінні – це Volkswagen Golf, Renault Megane та Skoda Octavia.Важливо
Найпопулярніші вживані авто в Україні за серпень 2024 року:
- Volkswagen Golf – 1325 зареєстрованих авто.
- Renault Megane – 1037 од.
- Skoda Octavia – 959 од.
- Volkswagen Passat – 738 од.
- Volkswagen Tiguan – 685 од.
- Audi Q5 – 671 од.
- Nissan Leaf – 658 од.
- Tesla Model Y – 588 од.
- Nissan Rogue – 581 од.
- Tesla Model 3 – 561 од.
Усього за 8 місяців 2024 року в Україні вперше поставили на облік 159 тис. авто з пробігом, що на четверть більше, аніж за аналогічний період минулого року.
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