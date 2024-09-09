Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

В Україні різко виріс попит на вживані авто: найпопулярніші моделі (фото)

продажі бу авто, ринок вживаних авто, вживані авто, авто з пробігом, найпопулярніші вживані авто
Фото: autocentre.ua | Ринок вживаних авто виріс на 29%

Середній вік уперше зареєстрованих вживаних авто в Україні становить 8,6 року. Найбільшим попитом користуються моделі Volkswagen, Renault та Skoda.

Related video

Ринок вживаних авто в Україні продемонстрував суттєве зростання. За серпень першу реєстрацію пройшли понад 25,7 тис. авто з пробігом – це найкращий показник за останні 25 місяців. Таку статистику публікує асоціація "Укравтопром".

Volkswagen Golf, ринок вживаних авто, вживані авто, авто з пробігом, найпопулярніші вживані авто Fullscreen
Volkswagen Golf залишається лідером авторинку
Фото: Volkswagen

Порівняно з липнем відзначається зростання на 29%, а порівняно з серпнем 2023 року – на 22%. Однією з причин такого скачка може бути пропозиція уряду запровадити 15% військового збору при першій реєстрації авто в Україні (він би розповсюджувався не лише на нові, але й на щойно ввезені вживані авто).

Середній вік авто з пробігом – 8,6 року. Майже половина ввезених машин (46%) – бензинові, а четвертина (25%) – дизельні. Частка електрокарів становить 20%, гібридів – 5%, а авто з ГБО – 4%.

Renault Megane, ринок вживаних авто, вживані авто, авто з пробігом, найпопулярніші вживані авто Fullscreen
Вживані Renault Megane досить популярні
Фото: Renault

Лідери вживаного ринку незмінні – це Volkswagen Golf, Renault Megane та Skoda Octavia.

Важливо
Які нові та вживані авто з дизелем найчастіше обирають українці (фото)
Які нові та вживані авто з дизелем найчастіше обирають українці (фото)

Найпопулярніші вживані авто в Україні за серпень 2024 року:

  1. Volkswagen Golf – 1325 зареєстрованих авто.
  2. Renault Megane – 1037 од.
  3. Skoda Octavia – 959 од.
  4. Volkswagen Passat – 738 од.
  5. Volkswagen Tiguan – 685 од.
  6. Audi Q5 – 671 од.
  7. Nissan Leaf – 658 од.
  8. Tesla Model Y – 588 од.
  9. Nissan Rogue – 581 од.
  10. Tesla Model 3 – 561 од.

Усього за 8 місяців 2024 року в Україні вперше поставили на облік 159 тис. авто з пробігом, що на четверть більше, аніж за аналогічний період минулого року.

Раніше Фокус розповідав про найпопулярніші нові автомобілі в Україні.

Також ми писали, що ринок нових авто повернувся до рівня 2021 року.