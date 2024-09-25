Цены на подержанные авто из США идут вниз: какие модели подешевели больше всего (фото)

В США заметно снизились цены на автомобили с пробегом, хотя они еще не вышли на уровень 2019 года. Быстрее всего дешевеют электромобили Tesla.

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Подержанные авто из США дешевеют на протяжении последнего года. После резкого взлета цен в прошлые годы американский авторынок постепенно "охлаждается". Об этом свидетельствует исследование сайта iSeeCars.

Эксперты iSeeCars проанализировали 17,9 миллиона объявлений о продаже авто с пробегом в возрасте до 5 лет за 2019, 2023 и 2024 годы. Учитывая, что украинцы активно завозят из США именно "секонд-хенд", эта статистика может быть полезной.

Доля подержанных авто стоимостью до $20 000 на американском рынке выросла до 30,3% Фото: Motor1.com

Исследование показало, что средняя цена авто с пробегом на американском рынке снизилась на 4,7% по сравнению с 2023 годом — с 34 279 до 32 672 долларов. Впрочем, она сразу на 40,1% выше, чем в "доковидном" 2019 году (тогда она составляла $23 314).

Напомним, что из-за пандемии COVID-19 и кризиса полупроводников возникли перебои с производством авто и на рынке образовался дефицит новых машин. Именно поэтому многие покупатели обратили внимание на подержанные авто, что и вызвало стремительный (на 47%) рост цен на них. Теперь ситуация медленно улучшается.

Больше всего теряет в цене Tesla Model 3 Фото: Tesla

Кроме того, отмечается, что доля авто с пробегом стоимостью до $20 000 выросла до 30,3%. В 2019 году она составляла почти 50%, а в 2023 — лишь 12,7%.

"Ограниченное предложение и высокий спрос привели к стремительному росту цен на подержанные автомобили во время пандемии. После многих лет роста за последний год мы наконец увидели падение. Впрочем, цены остаются значительно выше допандемического уровня", — отметил ведущий аналитик iSeeCars Карл Брауэр.

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Также эксперты заметили, что в 2024 году американцы покупают подержанные авто с меньшим пробегом, чем раньше. Сейчас в среднем он составляет 94,8 тыс. км тогда, как в 2023 году достиг 102,7 тыс. км. Однако, в 2019 году этот показатель составлял лишь 70,8 тыс. км.

Jeep Grand Cherokee подешевел на 9,2% Фото: Stellantis

Определили и модели авто, которые существенно подешевели. Больше всего потерял в цене электромобиль Tesla Model 3 — он на 22,6% дешевле, чем в прошлом году и даже на 23,4% дешевле, чем в 2019 году. Также отмечается уменьшение стоимости внедорожника Jeep Grand Cherokee (на 9,2%), пикапа Ram 1500 (на 8,2%), кроссоверов Ford Explorer и Chevrolet Equinox (по 7,4%).

Какие подержанные авто из США больше всего подешевели в 2024 году:

Tesla Model 3 — подешевела на 22,6% (средняя цена — $29 045). Jeep Grand Cherokee — 9,2% ($30 956). Ram 1500 — 8,2% ($39 206). Ford Explorer — 7,4% ($32 105). Chevrolet Equinox — 7,4% ($20 942). Toyota Corolla — 6,8% ($19 793). Subaru Outback — 6,7% ($27 348). Honda Accord — 6,6% ($24 817). Honda CR-V — 6,6% ($26 455). Subaru Crosstrek — 6,6% ($24 699). Mazda CX-5 — 6,1% ($24 520). Toyota RAV4 — 6,1% ($27 236). Chevrolet Malibu — 5,9% ($19 123). Hyundai Tucson — 5,9% ($22 368). Honda Civic — 5,6% ($22 879). Toyota Highlander — 5,4% ($34 303). Toyota Camry — 4,6% ($24 284). Chevrolet Silverado — 4,1% ($38 606). Hyundai Elantra — 3,5% ($18 022). GMC Sierra 1500 — 2,7% ($45 904).

Ранее Фокус рассказывал, что продажи электромобилей на украинском рынке установили новый рекорд и именно подержанные Tesla из США пользуются спросом.

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