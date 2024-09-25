Цены на подержанные авто из США идут вниз: какие модели подешевели больше всего (фото)
В США заметно снизились цены на автомобили с пробегом, хотя они еще не вышли на уровень 2019 года. Быстрее всего дешевеют электромобили Tesla.
Подержанные авто из США дешевеют на протяжении последнего года. После резкого взлета цен в прошлые годы американский авторынок постепенно "охлаждается". Об этом свидетельствует исследование сайта iSeeCars.
Эксперты iSeeCars проанализировали 17,9 миллиона объявлений о продаже авто с пробегом в возрасте до 5 лет за 2019, 2023 и 2024 годы. Учитывая, что украинцы активно завозят из США именно "секонд-хенд", эта статистика может быть полезной.
Исследование показало, что средняя цена авто с пробегом на американском рынке снизилась на 4,7% по сравнению с 2023 годом — с 34 279 до 32 672 долларов. Впрочем, она сразу на 40,1% выше, чем в "доковидном" 2019 году (тогда она составляла $23 314).
Напомним, что из-за пандемии COVID-19 и кризиса полупроводников возникли перебои с производством авто и на рынке образовался дефицит новых машин. Именно поэтому многие покупатели обратили внимание на подержанные авто, что и вызвало стремительный (на 47%) рост цен на них. Теперь ситуация медленно улучшается.
Кроме того, отмечается, что доля авто с пробегом стоимостью до $20 000 выросла до 30,3%. В 2019 году она составляла почти 50%, а в 2023 — лишь 12,7%.
"Ограниченное предложение и высокий спрос привели к стремительному росту цен на подержанные автомобили во время пандемии. После многих лет роста за последний год мы наконец увидели падение. Впрочем, цены остаются значительно выше допандемического уровня", — отметил ведущий аналитик iSeeCars Карл Брауэр.Важно
Также эксперты заметили, что в 2024 году американцы покупают подержанные авто с меньшим пробегом, чем раньше. Сейчас в среднем он составляет 94,8 тыс. км тогда, как в 2023 году достиг 102,7 тыс. км. Однако, в 2019 году этот показатель составлял лишь 70,8 тыс. км.
Определили и модели авто, которые существенно подешевели. Больше всего потерял в цене электромобиль Tesla Model 3 — он на 22,6% дешевле, чем в прошлом году и даже на 23,4% дешевле, чем в 2019 году. Также отмечается уменьшение стоимости внедорожника Jeep Grand Cherokee (на 9,2%), пикапа Ram 1500 (на 8,2%), кроссоверов Ford Explorer и Chevrolet Equinox (по 7,4%).
Какие подержанные авто из США больше всего подешевели в 2024 году:
- Tesla Model 3 — подешевела на 22,6% (средняя цена — $29 045).
- Jeep Grand Cherokee — 9,2% ($30 956).
- Ram 1500 — 8,2% ($39 206).
- Ford Explorer — 7,4% ($32 105).
- Chevrolet Equinox — 7,4% ($20 942).
- Toyota Corolla — 6,8% ($19 793).
- Subaru Outback — 6,7% ($27 348).
- Honda Accord — 6,6% ($24 817).
- Honda CR-V — 6,6% ($26 455).
- Subaru Crosstrek — 6,6% ($24 699).
- Mazda CX-5 — 6,1% ($24 520).
- Toyota RAV4 — 6,1% ($27 236).
- Chevrolet Malibu — 5,9% ($19 123).
- Hyundai Tucson — 5,9% ($22 368).
- Honda Civic — 5,6% ($22 879).
- Toyota Highlander — 5,4% ($34 303).
- Toyota Camry — 4,6% ($24 284).
- Chevrolet Silverado — 4,1% ($38 606).
- Hyundai Elantra — 3,5% ($18 022).
- GMC Sierra 1500 — 2,7% ($45 904).
Ранее Фокус рассказывал, что продажи электромобилей на украинском рынке установили новый рекорд и именно подержанные Tesla из США пользуются спросом.
Также мы писали, что в Украине резко вырос спрос на автомобили с пробегом. Самыми популярными являются модели С-класса.