В Украине стремительно выросли продажи подержанных авто из США: самые популярные модели (фото)

Средний возраст подержанных авто из США в Украине составляет 5,5 года. Чаще всего украинцы привозят из Америки электромобили Tesla.

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Спрос на подержанные авто из США в Украине резко вырос. За август их зарегистрировали почти 5,2 тыс., что сразу на 83% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ассоциация "Укравтопром".

Таким образом, каждое пятое авто с пробегом в Украине теперь имеет американское происхождение. Конечно, подавляющее большинство этих машин — так называемые "битки", то есть они побывали в ДТП. Средний их возраст составляет 5,5 года.

Tesla Model Y — самое популярное авто из США в Украине Фото: Tesla

Большинство авто из США в Украине (42%) имеют бензиновые двигатели. Впрочем, растет доля электромобилей — она уже достигла 38%. 8% пригнанных машин — гибриды. Доля дизельных моделей и авто с ГБО одинакова — по 6%.

Самые популярные подержанные авто из США — электрокары. В пятерке лучших — сразу три модели Tesla.

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ТОП 5 популярных авто из США в Украине за август 2024 года:

Tesla Model Y — 567 проданных авто. Tesla Model 3 — 547 ед. Ford Escape — 329 ед. Tesla Model S — 265 ед. Jeep Cherokee — 259 ед.

Кстати, в Украине за последний месяц вырос и спрос на автомобили из Китая. Чаще всего к нам завозят электромобили.

Также Фокус рассказывал, что продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд.