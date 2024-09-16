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Авто

В Украине резко вырос спрос на авто из Китая: популярные марки и модели (фото)

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Фото: BYD Auto | BYD Song Plus стал самым популярным авто из Китая в Украине

Подавляющее большинство авто из Китая в Украине — электромобили. Новых машин покупают в четыре раза больше, чем подержанных.

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Украинцы стали покупать больше авто из Китая. За август их приобрели более 1,7 тыс., что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

Новых авто из Китая приобрели 1336, что на 88% больше, чем в прошлом году. Они занимают 16% рынка.

Подержанных машин поставили на учет в четыре раза меньше — 371 и это на 6% больше, чем в августе 2023 года. Их доля на рынке составляет 1,4%.

Volkswagen ID.4, авто из Китая, самые популярные авто из Китая, продажи авто из Китая, продажи авто из Китая Fullscreen
Volkswagen ID.4 лидирует в подержанном сегменте
Фото: Volkswagen

Подавляющее большинство авто из Китая в Украине (78%) — электромобили. Если раньше лидировали модели мировых брендов, собранные в КНР, то сейчас на первое место в сегменте новых авто вышел BYD Song Plus.

ТОП 5 популярных новых авто из Китая:

  1. BYD Song Plus — 179 проданных авто.
  2. Honda M-NV — 169 ед.
  3. Volkswagen ID.4 — 147 ед.
  4. Zeekr 001 — 107 ед.
  5. Nissan Ariya — 83 ед.

Среди китайских авто с пробегом в лидерах остается Volkswagen ID.4.

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Названы самые надежные автомобили из Китая за 2024 год (фото)
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Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:

  1. Volkswagen ID.4 — 51 проданных авто.
  2. Chery eQ1 — 34 ед.
  3. Zeekr 001 — 29 ед.
  4. Honda M-NV — 26 ед.
  5. Nissan Ariya — 23 ед.

Между прочим, на украинский рынок выйдет новый китайский внедорожник в стиле Land Rover Defender.

Также Фокус рассказывал, что продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд.