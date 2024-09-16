В Украине резко вырос спрос на авто из Китая: популярные марки и модели (фото)
Подавляющее большинство авто из Китая в Украине — электромобили. Новых машин покупают в четыре раза больше, чем подержанных.
Украинцы стали покупать больше авто из Китая. За август их приобрели более 1,7 тыс., что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
Новых авто из Китая приобрели 1336, что на 88% больше, чем в прошлом году. Они занимают 16% рынка.
Подержанных машин поставили на учет в четыре раза меньше — 371 и это на 6% больше, чем в августе 2023 года. Их доля на рынке составляет 1,4%.
Подавляющее большинство авто из Китая в Украине (78%) — электромобили. Если раньше лидировали модели мировых брендов, собранные в КНР, то сейчас на первое место в сегменте новых авто вышел BYD Song Plus.
ТОП 5 популярных новых авто из Китая:
- BYD Song Plus — 179 проданных авто.
- Honda M-NV — 169 ед.
- Volkswagen ID.4 — 147 ед.
- Zeekr 001 — 107 ед.
- Nissan Ariya — 83 ед.
Среди китайских авто с пробегом в лидерах остается Volkswagen ID.4.Важно
Самые популярные подержанные авто из Китая в Украине:
- Volkswagen ID.4 — 51 проданных авто.
- Chery eQ1 — 34 ед.
- Zeekr 001 — 29 ед.
- Honda M-NV — 26 ед.
- Nissan Ariya — 23 ед.
Между прочим, на украинский рынок выйдет новый китайский внедорожник в стиле Land Rover Defender.
Также Фокус рассказывал, что продажи электромобилей в Украине установили новый рекорд.