В Украине появится недорогой внедорожник от Chery в стиле Land Rover Defender (фото)

Jetour T2 — 4,78-метровый внедорожник от Chery с брутальным дизайном. Полноприводная модель оснащена 245-сильным турбомотором.

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Линейку Jetour в Украине пополнит новая модель Т2. Китайский внедорожник дебютирует на нашем рынке в октябре. Об этом сообщает украинское представительство бренда.

Новый Jetour T2 (также известный, как Jetour Shanhai T2) — 4,78-метровый внедорожник от молодежного подразделения концерна Chery. Его брутальный рубленый дизайн выдержан в стилистике Land Rover Defender. У кроссовера высокий капот, крупные матричные фары, массивные бамперы и расширенные крылья. Стандартными являются 20-дюймовые диски.

Авто получило 245-сильный турбомотор Фото: Jetour

Салон Jetour T2 отделан экокожей. На передней панели установлен цифровой щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин. Мультимедийная система поддерживает Android Auto и Apple CarPlay. Передние кресла разделены высоким тоннелем.

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Китайский внедорожник Jetour T2 дебютирует в Украине с 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 245 л. с. и 375 Н∙м. Примечательно, что также существует 380-сильная плагин-гибридная версия модели.

На передней панели установлено два дисплея Фото: Jetour

Автомобиль оснащен 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями и полным приводом. Кроме того, предусмотрен набор режимов для различных типов бездорожья.

Кстати, в Украине вскоре появится премиальный электрифицированный кроссовер из Китая с мощной 476-сильной установкой и запасом хода 1115 км.

Также Фокус рассказывал, что на украинский рынок выходит дешевый электромобиль Citroen за 347 тыс. гривен.