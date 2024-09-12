В Україні з'явиться недорогий позашляховик від Chery в стилі Land Rover Defender (фото)

Jetour T2 — 4,78-метровий позашляховик від Chery з брутальним дизайном. Повнопривідна модель оснащена 245-сильним турбомотором.

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Лінійку Jetour в Україні поповнить нова модель Т2. Китайський позашляховик дебютує на нашому ринку в жовтні. Про це повідомляє українське представництво бренду.

Новий Jetour T2 ( також відомий, як Jetour Shanhai T2)– 4,78-метровйи позашляховик від молодіжного підрозділу концерну Chery. Його брутальний рубаний дизайн витриманий в стилістиці Land Rover Defender. У кросовера високий капот, крупні матричні фари, масивні бампери та розширені крила. Стандартними є 20-дюймові диски.

Авто отримало 245-сильний турбомотор Фото: Jetour

Салон Jetour T2 оздоблено екошкірою. На передній панелі встановлено цифровий щиток приладів та великий 15,6-дюймовий тачскрін. Мультимедійна система підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Передні крісла розділені високим тунелем.

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Китайський позашляховик Jetour T2 дебютує в Україні з 2,0-літровим бензиновим турбомотором на 245 к. с. та 375 Н∙м. Примітно, що також існує 380-сильна плагін-гібридна версія моделі.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Jetour

Автомобіль оснащений 7-ступінчастою роботизовано КПП із двома зчепленнями та повним приводом. Крім того, передбачено набір режимів для різних типів бездоріжжя.

До речі, в Україні невдовзі з'явиться преміальний електрифікований кросовер із Китаю з потужною 476-сильною установкою та запасом ходу 1115 км.

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