Запас ходу 300 км: Chery показали експортний бюджетний електрокар за $7500 (фото)

Електромобіль Chery Kaiyi e-Qute 02 — компактний 3,4-метровий хетчбек для міста. Модель пропонують у версіях на 48 і 54 к. с. із запасом ходу до 301 км.

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У Китаї на автошоу в Ченду презентували новий Kaiyi e-Qute 02. Компактний бюджетний електромобіль від Chery надійде у продаж за ціною від 54 000 до 100 000 юанів ($7500 – 14 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

Електромобіль Kaiyi e-Qute 02 – подовжена п’ятидверна версія хетчбека Shiyue. Назву змінили спеціально для міжнародного ринку, адже цей електрокар планують поставляти на експорт.

Запас ходу електрокара сягає 301 км Фото: autohome.com.cn

Новий Kaiyi e-Qute 02 – компактний хетчбек А-класу з рельєфними боковинами, розширеними крилами, вузькими фарами та ліхтарями. Дверні ручки виконані висувними.

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Розміри Kaiyi e-Qute 02:

довжина – 3360 мм;

ширина – 1700 мм;

висота – 1600 мм;

колісна база – 2160 мм.

У салоні встановили два дисплеї Фото: autohome.com.cn

У салоні встановили цифровий щиток приладів і 10,25-дюймовий тачскрін. Оснащення включає діодну оптику, кондиціонер, Bluetooth та камери кругового огляду.

Китайський електромобіль Kaiyi e-Qute 02 запропонують у двох модифікаціях:

один мотор, 48 к. с. і 87 Н∙м, батарея на 17,3 кВт∙год, запас ходу 201 км;

один мотор, 54 к. с. і 110 Н∙м, батарея на 28,1 кВт∙год, запас ходу 301 км.

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