Ціна $17500 і запас ходу 1400 км: Chery випустили дешевий електрифікований кросовер (фото)

Новий Jetour Shanhai L6 — доступний 4,6-метровий кросовер із багатим оснащенням. Авто має потужну силову установку та комбінований запас ходу в 1400 км.

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У Китаї презентували новий Jetour Shanhai L6. Недорогий компактний кросовер від молодіжного бренду Chery надходить у продаж за ціною від 123 900 до 144 900 юанів ($17 500 – 20 300). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто оснастили гібридною установкою Фото: CarNewsChina

Jetour Shanhai L6 – гібридний кросовер С-класу зі стрімким дизайном. У нього покатий дах, виражений "ніс" та тоненькі світлодіодні фари.

Розміри Jetour Shanhai L6:

довжина – 4630 мм;

ширина – 1910 мм;

висота – 1684 мм;

колісна база – 2720мм.

У салоні встановлено 15,6-дюймовий тачскрін Фото: CarNewsChina

У салоні Jetour Shanhai L6 встановлено вузький цифровий щиток приладів та крупний 15,6-дюймовий тачскрін мультимедійної системи, яку розробили в Huawei.

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Топова версія моделі Ultra доволі багато оснащена – шкіряний салон панорамний дах, датчики дощу та світла, електроприводи крісел та дверей багажника, підігрів і вентиляція сидінь, акустика Sony з 9 динаміками, адаптивний круїз-контроль та набір систем безпеки.

Кросовер здатен проїхати 125 км на електротязі Фото: CarNewsChina

Китайський кросовер Jetour Shanhai L6 оснащений 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 156 к. с. та 204-сильним електромотором. Велика батарея на 19,4 кВтгод дозволяє проїхати 125 км у електричному режимі на електротязі.

Витрата пального у комбінованому циклі становить 1,25 л/100 км. Загальний запас ходу на бензині та електротязі становить 1400 км.

До речі, недавно на міжнародний ринок вийшов електричний клон Land Rover Defender від Chery.

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