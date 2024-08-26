Цена $17500 и запас хода 1400 км: Chery выпустили дешевый электрифицированный кроссовер (фото)
Новый Jetour Shanhai L6 — доступный 4,6-метровый кроссовер с богатым оснащением. Авто имеет мощную силовую установку и комбинированный запас хода в 1400 км.
В Китае презентовали новый Jetour Shanhai L6. Недорогой компактный кроссовер от молодежного бренда Chery поступает в продажу по цене от 123 900 до 144 900 юаней ($17 500 — 20 300). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Jetour Shanhai L6 — гибридный кроссовер С-класса со стремительным дизайном. У него покатая крыша, выраженный "нос" и тоненькие светодиодные фары.
Размеры Jetour Shanhai L6:
- длина — 4630 мм;
- ширина — 1910 мм;
- высота — 1684 мм;
- колесная база — 2720мм.
В салоне Jetour Shanhai L6 установлен узкий цифровой щиток приборов и крупный 15,6-дюймовый тачскрин мультимедийной системы, которую разработали в Huawei.Важно
Топовая версия модели Ultra довольно богато оснащена — кожаный салон, панорамная крыша, датчики дождя и света, электроприводы кресел и дверей багажника, подогрев и вентиляция сидений, акустика Sony с 9 динамиками, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.
Китайский кроссовер Jetour Shanhai L6 оснащен 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 156 л. с. и 204-сильным электромотором. Большая батарея на 19,4 кВтч позволяет проехать 125 км в электрическом режиме на электротяге.
Расход топлива в комбинированном цикле составляет 1,25 л/100 км. Общий запас хода на бензине и электротяге составляет 1400 км.
Кстати, недавно на международный рынок вышел электрический клон Land Rover Defender от Chery.
Также Фокус рассказывал о брутальном китайском внедорожнике в ретростиле.