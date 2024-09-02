Запас хода 300 км: Chery показали экспортный бюджетный электрокар за $7500 (фото)

Электромобиль Chery Kaiyi e-Qute 02 — компактный 3,4-метровый хэтчбек для города. Модель предлагается в версиях на 48 и 54 л. с. с запасом хода до 301 км.

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В Китае на автошоу в Чэнду презентовали новый Kaiyi e-Qute 02. Компактный бюджетный электромобиль от Chery поступит в продажу по цене от 54 000 до 100 000 юаней ($7500 — 14 000). Об этом сообщает сайт Autohome.

Электромобиль Kaiyi e-Qute 02 — удлиненная пятидверная версия хэтчбека Shiyue. Название изменили специально для международного рынка, ведь этот электрокар планируют поставлять на экспорт.

Запас хода электрокара достигает 301 км Фото: autohome.com.cn

Новый Kaiyi e-Qute 02 — компактный хэтчбек А-класса с рельефными боковинами, расширенными крыльями, узкими фарами и фонарями. Дверные ручки выполнены выдвижными.

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Размеры Kaiyi e-Qute 02:

длина — 3360 мм;

ширина — 1700 мм;

высота — 1600 мм;

колесная база — 2160 мм.

В салоне установили два дисплея Фото: autohome.com.cn

В салоне установили цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин. Оснащение включает диодную оптику, кондиционер, Bluetooth и камеры кругового обзора.

Китайский электромобиль Kaiyi e-Qute 02 предложат в двух модификациях:

один мотор, 48 л. с. и 87 Н∙м, батарея на 17,3 кВт∙ч, запас хода 201 км;

один мотор, 54 л. с. и 110 Н∙м, батарея на 28,1 кВт∙ч, запас хода 301 км.

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