Запас хода 300 км: Chery показали экспортный бюджетный электрокар за $7500 (фото)
Электромобиль Chery Kaiyi e-Qute 02 — компактный 3,4-метровый хэтчбек для города. Модель предлагается в версиях на 48 и 54 л. с. с запасом хода до 301 км.
В Китае на автошоу в Чэнду презентовали новый Kaiyi e-Qute 02. Компактный бюджетный электромобиль от Chery поступит в продажу по цене от 54 000 до 100 000 юаней ($7500 — 14 000). Об этом сообщает сайт Autohome.
Электромобиль Kaiyi e-Qute 02 — удлиненная пятидверная версия хэтчбека Shiyue. Название изменили специально для международного рынка, ведь этот электрокар планируют поставлять на экспорт.
Новый Kaiyi e-Qute 02 — компактный хэтчбек А-класса с рельефными боковинами, расширенными крыльями, узкими фарами и фонарями. Дверные ручки выполнены выдвижными.Важно
Размеры Kaiyi e-Qute 02:
- длина — 3360 мм;
- ширина — 1700 мм;
- высота — 1600 мм;
- колесная база — 2160 мм.
В салоне установили цифровой щиток приборов и 10,25-дюймовый тачскрин. Оснащение включает диодную оптику, кондиционер, Bluetooth и камеры кругового обзора.
Китайский электромобиль Kaiyi e-Qute 02 предложат в двух модификациях:
- один мотор, 48 л. с. и 87 Н∙м, батарея на 17,3 кВт∙ч, запас хода 201 км;
- один мотор, 54 л. с. и 110 Н∙м, батарея на 28,1 кВт∙ч, запас хода 301 км.
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